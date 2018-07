' A Star is Born' con Lady Gaga alla Mostra del Cinema

A Star Is Born/ Video trailer : Cooper omaggia Wellman - Lady Gaga punta l'Olimpo del cinema : A Star Is Born al Festival di Venezia: esordio di regia per Bradley Cooper con la cantante Lady Gaga come protagonista, ecco il Video del trailer e la sinossi(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 19:16:00 GMT)

Venezia 75. Tra A Star is born e First Man - sarà un’edizione a tutte stelle : Tutti i film (e i protagonisti) di Venezia 75 saranno rivelati tra 48 ore ma il festival sulla laguna può già vantare nella lista dei suoi ‘invitati’ (fuori concorso) due dei titoli più attesi della nuova stagione – A star is born e First Man) e cinque tra le super star più amate. Parliamo del primo film da regista di Bradley Cooper, debutto reso più difficile e ghiotto dal fatto di essere la ripresa di un cult dei dramma in ...

A Star Is Born - il primo trailer del film di Lady Gaga e Bradley Cooper : ROMA – Arriverà al cinema (per Warner Bros) il prossimo 11 ottobre A Star Is Born, il primo film da regista di Bradley Cooper, remake della pellicola del 1937. L’artista è anche protagonista insieme a Lady Gaga, anche lei al debutto. Sul grande schermo però. In questa nuova rivisitazione della tragica storia d’amore, Cooper interpreta […] L'articolo A Star Is Born, il primo trailer del film di Lady Gaga e Bradley Cooper proviene da NewsGo.

Il trailer (quasi) senza musica di È nata una stella (A Star is Born) : Finalmente è arrivato. Il trailer dell’esordio alla regia di Bradley Cooper con È nata una stella (A Star is Born), in cui figura anche come sceneggiatore, produttore e protagonista maschile accanto a Lady Gaga, era uno di quelli più attesi dell’anno. Il terzo remake di È nata una stella (A Star is Born) dalla pellicola del 1937, si misurerà anche con le edizioni del 1954, diretta da George Cukor (la prima a colori, e con Judy ...