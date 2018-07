A Santo Stefano Belbo torna la Notte Gialla

Serie A. Si parte il 19 agosto - si gioca anche a Santo Stefano : Conto alla rovescia iniziato. La Serie A parte il 19 agosto . Tra due mesi le squadre torneranno in campo. La

Calendario Serie A 2018-2019 : le date di inizio e fine. Si gioca anche a Santo Stefano! : La Lega Serie A, nella giornata odierna, ha comunicato le date del prossimo campionato di Serie A 2018-2019, stabilendo i turni infrasettimanali e le soste per gli incontri della Nazionale. Il primo turno è fissato il 19 agosto e l’ultimo è previsto per il 26 maggio. Tre turni infrasettimanali, tra cui la novità “Boxing Day” del 26 dicembre a Santo Stefano, prendendo spunto dalla Premier League. Poi quattro soste per i match ...