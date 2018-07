A Sant' Agata Militello un mese di musica | arte e spettacolo | al via la prima edizione di

Rimini - il buon...Giorno si vede dal mattino Ieri la partenza per Sant'Agata Feltria : Rimini. Davanti ad una cinquantina di tifosi il nuovo Rimini si è rimesso in moto Ieri di buon'ora dal Romeo Neri con direzione Sant'Agata Feltria. La felicità di Righetti Per il tecnico biancorosso ...

Sagra del tagliolino : pasta fresca negli stand e spettacoli al parco di Sant'Agata : Gli spettacoli inizieranno alle 21. Tutte le sere a partire dalle 19.30 sarà allestito uno stand gastronomico con menù di carne e pesce. L'evento è organizzato dalla Pro Loco di Sant'Agata sul ...

Messina : ordigno bellico nel mare di Sant’Agata - divieto di balneazione : E’ pervenuta una segnalazione alla Capitaneria di Porto di Messina, circa la presenza di un presunto ordigno bellico nella zona di mare antistante alla località di Sant’Agata, nel Comune di Messina: la bomba avrebbe forma circolare e un diametro di 20 cm, si troverebbe tra i lidi di “Royal Beach” e “Sea Sport“, a circa 5 metri dalla battigia, ad una profondità di 1.5 metri. Per prevenire possibili incidenti a ...

LOURDES ALLAGATA : INONDAZIONI NEL SantUARIO/ Video ultime notizie : fedeli costretti a restar fuori dalla Grotta : LOURDES ALLAGATA, INONDAZIONI nel SANTUARIO e in città: ultime notizie, Video. La Grotta della Madonna è al sicuro ma si temono danni come nel 2013: l'alluvione intanto continua(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 22:05:00 GMT)

Film Emotions - Le Lambo-attrici in mostra a SantAgata Bolognese : Ci sono la Aventador dellultimo Batman e la Miura di "The Italian Job"; la Countach di "The Cannonball Run" e la Gallardo Supetrofeo di "Veloce come il vento". Il cinema e le Lamborghini hanno un rapporto di lunga data, consolidato negli anni e celebrato, da oggi sino al 31 ottobre, nel museo della Casa di SantAgata Bolognese (aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 19). Lesposizione, intitolata Film Emotions, ...

Sicilia. Giornata Azzurra a Sant'Agata di Militello. Premio speciale : "Sono queste le giornate che avvicinano il mondo della pallacanestro - ha commentato Antonio Bocchino - ad eventi così belli e ricchi di contenuti. I valori di questo sport hanno ancora una volta ...