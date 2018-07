A Roma protesta autodemolitori | invasa la Cristoforo Colombo

Roma - albero pericolante - lunghe code sulla tangenziale bloccata : protestano gli automobilisti : lunghe code sull'Olimpica tra l'uscita Cassia e la galleria Giovanni XIII per la chiusura di una carreggiata causata dall'intervento dei vigili del fuoco alle prese con i rami di un albero che ...

Roma : anche Casapound a protesta autodemolitori in piazza : Roma – Circa una cinquantina tra dipendenti e proprietari degli autodemolitori Romani sta manifestando in questo momento all’imbocco di via dei Fori Imperiali per protestare contro il piano di delocalizzazione degli sfasciacarrozze che, a loro dire, potrebbe portare alla chiusura delle attivita’. In piazza anche una decina di militanti di Casapound con tanto di bandiere. Qualche momento di tensione si e’ registrato pochi ...

Roma : protesta davanti MIT - forze ordine portano via manifestanti : Roma – Intervento delle forze dell’ordine alla manifestazione sotto il ministero dei Trasporti a Roma organizzata dalla rete “Restiamo Umani” contro le politiche migratorie del Governo. Alcuni agenti della Polizia in assetto antisommossa sono intervenuti nel presidio e hanno portato via di peso alcuni attivisti. Da questa mattina circa cinquanta manifestanti si erano incatenati, poi l’intervento delle forze ...

Roma - la protesta della vernice dilaga a Ponte Milvio - Farnesina e Flaminio : Verdi a Ponte Milvio, gialle alla Farnesina. A Roma Nord dilaga la «protesta della vernice»: in poche ore decine di buche cerchiate e segnalate dai cittadini, fino a piazza dei Giuochi Delfici e ...

Protesta Greenpeace a Roma contro plastica usa e getta nei mari : Roma, 5 lug., askanews, - Attivisti di Greenpeace hanno montato questa mattina in pieno centro a Roma, di fronte al Pantheon, una riproduzione a grandezza naturale di due balene alte rispettivamente 6 ...

Roma - protesta blocca via Tiburtina : "senz'acqua da 3 giorni"/ Ultime notizie - "storia che si protrae da anni" : Roma, protesta blocca via Tiburtina: "senz'acqua da 3 giorni". 270 famiglie delle case popolari esasperati, "è una storia che ormai si protrae da anni"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 09:51:00 GMT)

Roma - ragazzine 13enni molestate in strada da due albanesi : scoppia la protesta davanti al centro migranti : protesta di un gruppo di abitanti del Tiburtino III, alla periferia di Roma, l'altra sera davanti al centro di pronto intervento minori di via Venafro contro la 'permanenza degli immigrati'. La ...

Roma dedica una via ad Almirante Protesta la Comunità ebraica : «Una vergogna per la nostra città» : «Chi ha ricoperto il ruolo di segretario di redazione del Manifesto per la Difesa della Razza senza mai pentirsene non merita questo riconoscimento». Raggi «sorpresa»

Pelonzi : Campidoglio casa Romani - no bunker antiprotesta grillina : Pelonzi: fallimento 5S sotto occhi di tutti Roma – Di seguito la nota di Antongiulio Pelonzi, capogruppo del Pd capitolino. “Oggi nella riunione dei capigruppo ho avanzato al presidente De Vito la richiesta di rivedere il provvedimento sul segretario del Pd, Andrea Casu e sulle donne delle associazioni della casa internazionale delle donne. Tutti rei unicamente di una protesta civile portata all’esasperazione ...

Nei municipi 3 e 8 di Roma vince la protesta contro la sindaca Virginia Raggi - M5S fuori dai ballottaggi : Una sonora sconfitta per l'amministrazione M5S di Virginia Raggi. I Romani vanno al mare e non a votare - affluenza al 27% - ma chi si reca alle urne lo fa per lanciare un segnale di insofferenza per il Campidoglio a guida 5 Stelle. Scompaiono i pentastellati nelle sfide ai municipi III (Montesacro) e VIII (Garbatella). Adesso M5S governa 11 municipi su 15.Con oltre la metà delle sezioni scrutinate (132 su 183), nel terzo municipio ...

