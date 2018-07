80 anni Altafini | ' 3 grandi gioie nella mia carriera'

80 anni Altafini : Carriera fatta di gioie : Ma non solo: ho vinto un Campionato del mondo con la Selecao in Svezia, nel 1958; ho vinto la prima Coppa dei Campioni con una squadra italiana, segnando la doppietta decisiva del 2-1 milanista sul ...

Josè Altafini - il dramma sui soldi : a 80 anni come campa il mito di calcio e tv : Ha vinto un Mondiale, Josè Altafini , ha giocato con Milan, Napoli e Juventus, è diventato uno dei commentatori cult del calcio in tv in Italia, prima a Telemontecarlo e poi a Sky . Eppure, a quasi 80 ...