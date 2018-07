7 cose che potete fare solo durante i 20 anni

FCA/ Da Manley e CR7 : le cose giuste che Jaki Elkann ha fatto e deve fare : La scelta di Manley come nuovo capo di Fca, da parte di Jaki Elkann, appare corretta come quella di chiamare CR7 alla Juventus. Ora sono attese altre decisioni: pro-Italia. NICOLA BERTI (Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 06:02:00 GMT)NOMINE/ Cdp e Tesoro, è Mattarella il vero vincitore, di N. BertiFINANZA/ La rincorsa alla Lega che costa voti a M5s (e Pil all'Italia), int. a M. Fortis

Americani e americanate : 10 cose che - forse - non sai sugli Usa : L'economia della nazione rappresenta circa il 25% del PIL nominale mondiale, nel 68, era addirittura il 37% del Pil mondiale!,. Questo risultato è attribuito dagli economisti al fatto che il paese ...

Il ritorno dei voucher - le cose da sapere : Presto verranno reintrodotti i buoni lavoro per pagare le prestazioni occasionali. Ma con molti limiti

Frigo smart - 10 cose utili che puoi fare in cucina : Raramente ci limitiamo a pensare ad uno smartphone come un dispositivo che possa fare telefonate: quando cerchiamo un nuovo telefono la ricezione dovrebbe essere una delle prime caratteristiche da tenere sott’occhio e invece ci impuntiamo sul design, sulla risoluzione del display e sulla bontà delle fotocamere. Questo perché la ricerca e lo sviluppo dell’elettronica di consumo ha aperto le porte a dispositivi davvero multitasking e ...

L'accordo di libero scambio tra Ue e Giappone cambia le cose anche per i cittadini : ... che dovrebbe permettere la libera circolazione dei dati tra l'Europa e la terza economia al mondo. In sostanza il Giappone dovrebbe essere trattato dall'Ue al pari di uno Stato membro. L'accordo ...

Roma - colpo ai Casamonica : 31 arresti - anche tra Reggio Calabria e cosenza : Roma - colpo al 'clan Casamonica'. E' di 31 arrestati e sei ricercati il bilancio di una maxi operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Roma. I militari stanno eseguendo tra la Capitale e ...

Maurizio Martina : “Il Pd deve rivendicare le buone cose fatte - ma c’è un pezzo di Italia che non abbiamo visto” : Ospite a In Onda, il segretario del Partito Democratico Maurizio Martina ha parlato del futuro del Pd: "Non escludo candidatura alle Primarie, ma non è il primo dei miei problemi. Non mi sento un segretario a tempo determinato, né un passacarte: ora la priorità è riprendere il rapporto con i cittadini e col Paese. Dobbiamo smettere di guardarci l'ombelico".Continua a leggere

Cristiano Ronaldo - tutte le cose che non sapete : L'attaccante portoghese non compie grandi prodezze solo sul campo, ma anche fuori. Nel corso degli anni infatti sono numerosi i soldi che ha devoluto in beneficenza e i gesti di solidarietà in favore ...

Russia 2018 : 30 cose che ricorderemo di questo Mondiale : Cala il sipario su Russia 2018. E’ un stato Mondiale all’insegna dell’equilibrio, con le grandi favorite messe ko da avversari sulla carta ben più deboli: l’Italia non c’è neppure arrivata, la Germania è crollata nel girone con la Corea, la Spagna è uscita agli ottavi con la Russia, il Brasile ai quarti con il Belgio. Alla fine ha vinto la Francia, giovane e multietnica, poco spettacolare ma senza dubbio pratica: la coppa alzata al cielo sotto ...

Scaletta della data zero di Laura Pausini a Jesolo - al via Fatti sentire tour (video) : “Le cose che vivo siete voi” : La Scaletta della data zero di Laura Pausini a Jesolo ci introduce ai brani scelti per il tour che partirà presto dal Circo Massimo di Roma, con data fissata per il 21 luglio prossimo. L'artista di Solarolo è approdata per la prima volta al Palazzo del Turismo, nel quale ha incontrato i fan in occasione del raduno con gli iscritti per poi proporre la data zero del tour che ha condotto nella serata del 13 luglio. Si è trattato di una prova ...

Alcune cose che ha detto Salvini dalla Russia : Roma, 15 lug., askanews, - 'Sono orgoglioso di essere il primo ministro del nuovo italiano italiano a venire in missione ufficiale in Russia'. E' quanto ha detto, tra le altre cose, il ministro dell'...

Le cose che si scoprono in Galles col caldo : Cerchi e linee nei campi, segno di antichi insediamenti sepolti che nei periodi di siccità vengono rivelati dai campi sovrastanti The post Le cose che si scoprono in Galles col caldo appeared first on Il Post.

Temptation Island 2018/ Anticipazioni e coppie - Filippo Bisciglia : "Ci sono due cose che non sapete..." : Temptation Island 2018, Anticipazioni e gossip seconda puntata. Filippo Bisciglia svela di avere due riti molto importanti come conduttore del programma...(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 04:05:00 GMT)

cose belle da fare ora che il Foglio chiude : Cose belle da fare ora che il Foglio chiude. Arriva, prima o poi, una mattina così. Senso di smarrimento e insieme di liberazione, ma sarà capitato anche a voi, pure senza Rocco Casalino. Guardi il notes e la bic sulla scrivania, la Lista è l’ancora di salvezza: ecco le Cose che ho sempre voluto far