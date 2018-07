50 Cent contro Floyd Mayweather | ricomincia lo scontro iniziato 10 anni fa

Siria - attacco aereo israeliano contro un Centro di ricerca a Masyaf : Siria, attacco aereo israeliano contro un centro di ricerca a Masyaf Siria, attacco aereo israeliano contro un centro di ricerca a Masyaf Continua a leggere L'articolo Siria, attacco aereo israeliano contro un centro di ricerca a Masyaf proviene da NewsGo.

Siria - attacco aereo israeliano contro un Centro di ricerca a Masyaf : L'aviazione israeliana ha colpito un centro di ricerca situato a Masyaf, nella provincia di Hama, nel nord-ovest della Siria. Lo sostiene l'agenzia di stampa Siriana Sana che riferisce di danni ...

Scontro tra due moto - deceduto Centauro : Tragedia al valico dello Spino. Intorno alle 12.20 di sabato 21 luglio c'è stato uno Scontro tra due moto. Una ha preso fuoco e il motociclista è deceduto. L'altro è grave, ma cosciente. Sul posto ...

Roma - pullman turistici - le falle nei controlli : Centro senza regole : Un gigante di acciaio ogni minuto ieri ha calpestato l'asfalto dove giovedì sera ha perso la vita la ventiduenne Caterina Pangrazi. Questo il flusso record di pullman e open bus nella centralissima ...

Windows 10 : Microsoft brevetta un nuovo Control Center : Secondo una domanda di brevetto presentata nel mese di gennaio del 2017 e pubblicata la scorsa settimana, Microsoft potrebbe introdurre in Windows 10 un nuovo Control Center.-- Non è certamente la prima volta che incontriamo questa indiscrezione poiché già un anno fa il Colosso di Redmond, in occasione del rilascio di una nuova build Insider Preview, per pochi istanti pubblicò presumibilmente per errore sul proprio blog ufficiale uno strano ...

Migranti - Ue : valutare Centri controllati : 9.34 La Commissione europea considera "prioritario esaminare come potrebbero funzionare i 'centri controllati' negli Stati membri dell'Ue e il sostegno che può fornire l'Unione", ha scritto Juncker in una lettera al premier Conte. "Al contempo sara' portata avanti la realizzazione di piattaforme di sbarco regionali, in stretta cooperazione con l'Alto Commissariato Onu per i rifugiati e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni", si ...

Baseball - Haarlem Week : Italia vinCente per 3-1 contro la Germania - nel playoff ci sono i padroni di casa olandesi : Seconda vittoria per l’Italia alla Haarlem Week. Gli azzurri hanno superato per 3-1 la Germania, risultando così quarti al termine della prima fase della competizione. Nel playoff, l’avversaria sarà di nuovo l’Olanda, che pochi giorni fa ha inflitto il più ampio scarto alla nostra nazionale: 7-0. La partita inizia con il vantaggio immediato, nel primo inning, della Germania, propiziato tramite una valida di Guhring che genera ...

Scuola - disciplinare doCenti : incontro Aran-sindacati ‘Vigilare su potere dei dirigenti’ : Come vi abbiamo riferito in precedenza, nella giornata di ieri si è svolto il primo incontro all’Aran per il nuovo codice disciplinare docenti. Il sindacato USB, attraverso una nota, ha espresso il proprio giudizio (negativo), ribadendo il fatto che non sia cambiato nulla rispetto al passato, in merito al controllo disciplinare che, spesso, reprime la libertà di pensiero […] L'articolo Scuola, disciplinare docenti: incontro ...

L'esperienza nel cinema di Alessandro Capitani : se ne parla in un incontro al Centro studi : Protagonista dell'incontro, organizzato dallo stesso centro studi a partire dalle 21.15, sarà Alessandro Capitani , che racconterà la sua esperienza nel mondo del cinema, intervistato da Alice Coiro. ...

Tangenziale ovest - scontro auto-moto a Cusago : grave Centauro : Tangenziale ovest, scontro auto-moto a Cusago: grave centauro Tangenziale ovest: brutto incidente nel tratto tra Cusago e Baggio attorno alle 20.20 di martedì 17 luglio. Si sono infatti scontrate una ...

Bari - Centinaia in piazza contro la petizione anti-migranti 'Sciacalli alimentano l odio' : 'Agli sciacalli che tentano di usare il tema dell'odio verso i migranti come propaganda politica, vogliamo dire che i veri irregolari sono i mafiosi, di qualsiasi nazionalità. Qui è radicata una ...

Perde controllo moto - Centauro 42enne muore sulla strada : Chieti - Perde il controllo della moto, cade e muore sul viadotto 'Francesco Paolo Longo' che collega Molise e Abruzzo. La vittima è un 42enne di Roccaspinalvedi (Chieti). Era uscito in gruppo con altri centauri per un tour in montagna. L'incidente è avvenuto nel territorio del Belmonte del Sannio (Isernia). I medici del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di ...

Decreto dignità - Luigi Di Maio contro Vincenzo Boccia (Confindustria) : “Inseriremo inCentivi per i contratti a tempo indeterminato” : Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio si è confrontato con il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia sul Decreto dignità. Rispetto ai contratti a termine, Di Maio ha dichiarato che saranno previsti degli incentivi per le stabilizzazioni con contratti a tempo indeterminato ma il presidente Boccia ha criticato il ritorno delle causali perché potrebbero provocare problemi e portare all'ingolfamento dei tribunali del lavoro.Continua a leggere

Incontro Trump-Putin - proteste nel Centro di Helsinki : “Fascisti” : Incontro Trump-Putin, proteste nel centro di Helsinki: “Fascisti” Incontro Trump-Putin, proteste nel centro di Helsinki: “Fascisti” Continua a leggere L'articolo Incontro Trump-Putin, proteste nel centro di Helsinki: “Fascisti” proviene da NewsGo.