5 ricette di minestroni freddi per sopravvivere con eleganza al caldo

vanityfair

(Di lunedì 23 luglio 2018) Cetrioli, menta, basilico, pomodori, ma anche zucchine, carote, asparagi: sono alcune delle più saporite verdure di stagione ricche di vitamine, sali minerali, fibre. Cibi da mangiare sempre per tenersi in forma e in salute ma, a parte le solite insalate, avevate pensato di usarli per preparare? Per provare subito nella gallery sopra trovate 5da fare in pochissime mosse (spesso, senza nemmeno accendere i fornelli), un assaggio del meraviglioso Zuppe & Co (Il Castello Editore) scritto da David Bez. DAVID BEZ Milanese trapiantato a Londra, per il Times e il Daily Mail è «l’uomo che ha reso sexy l’insalata» perché ne ha create più di 1000 in 4 anni che ha pubblicato in un blog, poi in un libro (Insalate, al quale è seguito Breakfast), prima di servirle in un locale tutto suo al Covent Garden (il suo sito è www.pride.kitchen). In Zuppe & Co ...