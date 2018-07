Fc Crotone calcio, la società attende con fiducia la sentenza del Tribunale federale della Figc Il Football ...

“Esagerati - così è troppo!”. Baby George - festa di compleanno tra le polemiche : Baby George, il primogenito di William e Kate d’Inghilterra ha compiuto 5 anni. È nato il 22 luglio il principino, ma già nei giorni precedenti non si parlava che dell’omaggio della Zecca reale inglese. La Royal Mint ha infatti rilasciato una nuova moneta da 5 sterline per festeggiare il maggiore dei royal babies. Un pezzo commemorativo che presenta ancora una volta su un lato la leggenda di San Giorgio e il Drago con ...

Borsa : Ws verso chiusura poco mossa - Dow -0 - 02% : Milano, 23 lug. (AdnKronos) – La Borsa di Wall Street si avvia a chiudere la seduta poco mossa. Il Dow Jones cede lo 0,02% a 25.055 punti. Positivi invece l’indice tecnologico Nasdaq (+0,3%) e lo S&P 500 (+0,2%). L'articolo Borsa: Ws verso chiusura poco mossa, Dow -0,02% sembra essere il primo su Meteo Web.

Amichevole : il Borussia Dortmund affonda il Liverpool : Vittoria in rimonta per il Borussia Dortmund che batte il Liverpool in rimonta 3-1 complice anche una risposta difettosa del portiere Karius. Nell’Amichevole valida per l’International Champions Cup, gli inglesi erano andati in vantaggio con un gol di testa di Van Dijk al 26′. In avvio brividi per un rinvio incerto di Karius, già autore di una sciagurata prova nella finale di Champions League fortemente condizionata dai ...

Cagliari - Giulini : “Maran sta lavorando bene” : L’allenatore del Cagliari Rolando Maran “sta lavorando bene e creando le premesse per fare un buon lavoro durante il corso dell’anno”. Parola del presidente del club rossoblù Tommaso Giulini. “Il primo traguardo è la salvezza – ha ammesso dal ritiro di Pejo – dobbiamo limare i passaggi a vuoto del passato. La salvezza dell’anno scorso è arrivata grazie al grande senso di appartenenza che ...

Il Setterosa esce ai quarti : Il Setterosa vicecampione olimpico esce nei quarti di finale dalla 17/a edizione degli Europei, in svolgimento alla piscina Picornell di Barcellona. Passano le campionesse in carica dell'Ungheria che ...

Barella - Giulini innesca l'asta : "Lo vogliono tre club" : Il presidente del Cagliari: "Non sarà facile trattenerlo..."

Palermo - annullato sequestro per oltre un milione : Palermo - Il tribunale del riesame di Palermo ha dissequestrato il denaro - oltre un milione di euro - sequestrato dal gip, sui richiesta della Procura, alla Palermo calcio e all'ex patron rosanero ...

Grecia : in fuga da incendi - 'Ue ci aiuti' : ANSA, - ATENE, 23 LUG - La Grecia chiede aiuto all'Unione Europea per spegnere i violenti incendi scoppiati nei dintorni di Atene. Numerose case sono state distrutte e si contano migliaia di persone ...

Andrea Mura del M5S - record di assenze : «Faccio politica in barca». Il Movimento : «Allora si dimetta» : Queste le parole che hanno scatenato la polemica: 'L'attività politica non si svolge solo in Parlamento, Si può svolgere anche su una barca. Io l'ho detto fin dall'inizio, anche in campagna ...

Allarme sindacati Ue - con fondazione Bannon torna fascismo : "L'Italia è il cuore pulsante della politica moderna", ha affermato Bannon, "e se funziona qui può funzionare ovunque". Redazione Ansa

I Genitori tarantini chiedono le dimissioni del sindaco Con una lettera aperta : La sua politica per Taranto, fatta di rimpasti continui, tra esoneri di personaggi a lei scomodi e assunzione di persone un tempo all'opposizione, è fallimentare. Uno spartano saprebbe quando ...

Riders : da fattorini a facchini - la strada è in salita : Lavoro subordinato Il tema che si é imposto nell'agenda politica, é quello di comprendere che tipo di contratti siano quelli che normano l'attività del rider. Lavoro subordinato oppure lavoro ...

Incendi ad Atene - migliaia in fuga : chiesto aiuto all'Unione europea : La Grecia chiede aiuto all'Unione europea per spegnere i violenti Incendi scoppiati nei dintorni di Atene. Numerose case sono state distrutte e si contano migliaia di persone in fuga dalle fiamme che ...

