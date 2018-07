17ENNE OLANDESE SCOMPARSO TROVATO MORTO A VERONA Ultime notizie | il cadavere era vicino

Ritrovato in un ruscello il corpo del 17ENNE OLANDESE scomparso dal campeggio : VERONA - Dopo tre giorni di ricerche, coordinate dai vigili del fuoco di Verona, è stato Ritrovato il corpo di Koen van Keulen, il ragazzo olandese che era scomparso, giovedì scorso, durante una ...

Verona : trovato morto 17ENNE OLANDESE scomparso da campeggio sul Garda : Verona, 23 lug. (AdnKronos) – E’ del diciassettenne olandese, scomparso venerdì scorso, il corpo senza vita trovato questa mattina in un fossato a lato della Gardesana, poco distante dal Parco Gardaland.Il ragazzo olandese, in vacanza in un campeggio a Pacengo sul Garda (Vr), era scomparso da venerdì sera, dopo una gita, e la madre aveva anche lanciato un appello su Facebook sperando che fosse ancora vivo. Secondo le prime ipotesi ...