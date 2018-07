15enne condannata per aver abortito Il fratello aveva abusato di lei | dubbi sulla

Indonesia - 15enne viene stuprata dal fratello e abortisce. Condannata a 6 mesi : Condannata a sei mesi di carcere per aver abortito dopo essere stata violentata per otto volte dal fratello, succede ad una quindicenne in Indonesia che abortì in maniera clandestina al sesto mese di gravidanza, fuori tempo massimo per le leggi del paese. Anche il fratello di 18 anni verrà incarcerato per due anni con l’accusa di aver fatto sesso con una minorenne. La ragazza avrebbe abortito per evitare il giudizio dei vicini di casa con ...