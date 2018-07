14enne violentata dal branco

Germania : 14enne violentata e uccisa - arrestato un iracheno : Avrebbe violentato e ucciso una 14enne in Germania il ragazzo di 20 anni arrestato la scorsa notte nel nord dell’Iraq dalla polizia curda. Ali Bashar, questo il suo nome, dovrà rispondere dello stupro e dell’omicidio della ragazzina, un delitto efferato che ha indignato un intero paese.Il corpo della vittima, originaria di Magonza, sul fiume Reno, è stato identificato ieri. A dare la notizia dell’arresto del giovane presunto stupratore e ...

La vicenda orribile della 14enne violentata e ricattata per 2 anni da 2 minori : Chieti, 4 giu. , askanews, L'avrebbero costretta per due anni ad avere rapporti sessuali con la continua minaccia di diffondere foto e video delle violenze. Sono stati arrestati dai carabinieri di ...

'Sesso con i miei amici o pubblico il tuo video hard' : 14enne violentata e ricattata per 2 anni dal fidanzatino : di Antonino Dolce Antonella, a 14 anni resa schiava per due anni dal fidanzatino , con un ricatto: 'O fai sesso con me e i miei amici o mando a tutti il video hard, su Facebook , WhatsApp e Instagram '...