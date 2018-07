10 app da ombrellone

vanityfair

(Di lunedì 23 luglio 2018) «Per quest’anno non cambiare stessa spiaggia, stesso mare» recitava un celebre motivo degli anni Sessanta. E se all’epoca nella borsa per la spiaggia c’era spazio giusto per il telo e un libro da leggere piacevolmente sulla sabbia, oggi è senza dubbio lo smartphone il fedele compagno d’avventura anche sulla battigia. Benché infatti gli esperti raccomandino, soprattutto in vacanza, un sano periodo di disconnessione dagli inseparabili telefonini, non è raro ritrovarsi, persino in spiaggia, a gettare un occhio (spesso anche due) allo schermo. Tra un selfie da postare o qualche notifica da scorrere su Facebook, smartphone e tablet finiscono così per essere i passatempi più gettonati anche sotto l’: inutile resistere, l’unica soluzione è puntare (almeno) sulle app giuste. Anche per l’estate 2018, arrivano servizi hi-tech utilissimi come la nuova Playaya, l’app da poco lanciata da ...