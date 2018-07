1 minuto in Borsa 23 luglio 2018

1 minuto in Borsa 20 luglio 2018 : Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee . Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, vola Recordati , con una marcata risalita del 4,06%. I più forti ribassi, invece, ...

1 minuto in Borsa 19 luglio 2018 : Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee . Si distingue a Piazza Affari il settore automotive ed esibisce un +1,06% sul precedente. Tra i più negativi della lista di ...

1 minuto in Borsa 18 luglio 2018 : Poco mossa la Borsa di Milano , che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, su di giri STMicroelectronics , +2,52%,. Le ...

1 minuto in Borsa 16 luglio 2018 - [video] : TeleBorsa, - Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia , in linea con i principali mercati di Eurolandia. Tra i best performers di Milano, in evidenza UBI Banca, +1,22%,. I più forti ...

1 minuto in Borsa 13 luglio 2018 - [video] : TeleBorsa, - Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, su di giri Leonardo, +4,53%,. I più forti ribassi, invece, si verificano ...

1 minuto in Borsa 12 luglio 2018 - [video] : TeleBorsa, - Acquisti diffusi sui listini azionari europei , con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Risultato positivo a Piazza Affari per il settore ...

1 minuto in Borsa 11 luglio 2018 - [video] : TeleBorsa, - Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari . Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, seduta senza ...

1 minuto in Borsa 10 luglio 2018 : Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia . Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB . Si distinguono a Piazza Affari il settore automotive , +1,67%,. Nel listino, troviamo ...

1 minuto in Borsa 9 luglio 2018 - [video] : TeleBorsa, - Poco mossa la Borsa di Milano , che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, effervescente Saipem,...