Windows 10 Mobile 2018 | soluzioni da non sottovalutare troppo

Microsoft Store : tanti - troppi bug su Windows 10 Mobile! : Il 14 luglio, quindi esattamente due giorni fa, Microsoft ha rilasciato pubblicamente su Windows 10 e Windows 10 Mobile un nuovo aggiornamento dell’applicazione di sistema relativa allo Store introducendo l’effetto reveal del Fluent Design, modifiche al layout e un rinnovamento completo per la sezione “La mia Raccolta”.-- Mentre su Windows 10 l’aggiornamento si è rivelato piuttosto stabile e privo di problemi rilevanti, su Windows 10 Mobile ...

MetroTube scompare dallo Store di Windows 10 Mobile : La nota applicazione MetroTube è stata rimossa dal Microsoft Store a tutti gli utenti Windows Phone e Windows 10 Mobile. In mancanza di una comunicazione ufficiale da parte dello sviluppatore, non sappiamo se MetroTube sia stata ufficialmente dismessa o se si tratti di un problema momentaneo. Fatto sta che attualmente la notissima applicazione non ufficiale di YouTube è praticamente scomparsa dallo Store. Ci teniamo a precisare inoltre che tutti ...

Unigram : rilasciato un nuovo aggiornamento per Windows 10 e Windows 10 Mobile : Torna ad aggiornarsi Unigram, il client unofficial di Telegram più apprezzato sulla piattaforma Microsoft, con un nuovo update numerato 1.7.1594 e disponibile sia su Windows 10 che su Windows 10 Mobile. Changelog Aggiunta la possibilità di cambiare il tema dell’app utilizzando i colori di sistema di Windows 10. Cliccando su una chat e tenendo premuto il pulsante shift, la conversazione si aprirù in una nuova finestra. Link al ...

Windows 10 Mobile Feature 2 : disponibile la build 15254.490 : E’ da pochissimo disponibile al download la build 15254.490 per tutti gli utenti Windows 10 Mobile Fall Creators Update (Feature 2). L’aggiornamento, essendo un semplice cumulativo mensile, introduce solo bug fix e miglioramenti per la sicurezza del sistema operativo. Come di consuetudine con Windows 10 Mobile, Microsoft riporta il changelog ufficiale condiviso con la versione rilasciata per PC. Changelog Addresses an issue that, in some ...

Uber ritorna sul Microsoft Store con una nuova PWA per Windows 10 e Windows 10 Mobile : La tecnologia Progressive WEB App adottata recentememte da Microsoft sta facendo ritornare alcune delle applicazioni ormai abbandonate: l’ultimo caso è quello di Uber Uber pubblicò sul Microsoft Store la propria Universal Windows App nativa agli albori della piattaforma, probabilmente grazie ad una partnership diretta con la stessa azienda di Redmond al il fine di sponsorizzare i Lumia 950 e 950XL, ma è stata abbandonata e dismessa a tutti ...

Microsoft To-Do : il tema scuro arriva su Windows 10 e Windows 10 Mobile [AGG.1 Pubblico] : [Aggiornamento1 02/07/2018] L’update è ora disponibile pubblicamente anche per gli utenti non iscritti al programma Insider. Articolo originale, Microsoft To-Do sta diventando senza ombra di dubbio un ottimo servizio mettendo in difficoltà la concorrenza e il processo di miglioramento e di evoluzione non si è certamente arrestato. Dopo aver visto l’implementazione della condivisione delle liste tra più team di persone ...

Incredibile ma vero : Instagram aggiorna la sua app per Windows 10 Mobile : Ormai pensavamo che l’applicazione ufficiale di Instagram per Windows 10 Mobile fosse stata dismessa a causa degli aggiornamenti rilasciati solo per la variante PC e la sua temporanea rimozione dallo Store risalente a svariate settimane fa. E invece, a quanto pare, così non è e l’app continua ad essere tuttora supportata e sviluppata dai developer di Mark Zuckerberg come testimonia l’ultimo update in fase di rilascio in queste ...

Telegram si aggiorna per Windows 10 Mobile introducendo le regole GDPR e la selezione delle chat lette : L’applicazione ufficiale di Telegram sviluppata per Windows Phone e Windows 10 Mobile, nonostante lo share del sistema operativo di casa Microsoft sceso allo 0%, continua ad aggiornarsi quasi in linea con le controparti Android e iOS. L’ultimo aggiornamento è stato rilasciato pochissime ore fa ed è numerato 3.1. Le novità sono l’introduzione del regolamento europeo sulla privacy (GDPR) che comporta un update ...

WhatsApp : arrivano su Windows 10 Mobile i canali stile Telegram : Una delle tante funzioni che Telegram possiede ma manca a WhatsApp, il servizio di messaggistica più utilizzato al mondo, riguarda la possibilità di creare dei veri e propri canali di comunicazione. Adesso pare che Mark Zuckerberg voglia aggiungere questa funzionalità anche nella propria applicazione e ne è la prova il recente aggiornamento lato server rilasciato, oltre che su Android e iOS, anche su Windows 10 Mobile e la variante desktop di ...

Iliad X : l’app non ufficiale per accedere all’area personale Iliad [Agg.1 Windows 10 Mobile] : [Aggiornamento1 28/06/2018] A partire da oggi, potete utilizzare la UWP di Iliad X anche sugli smartphone Windows 10 Mobile dove sicuramente ha una maggiore utilità. Il link al download è situato in fondo all’articolo. Articolo originale, Da qualche giorno, sul Microsoft Store, è arrivata Iliad X, l’app non ufficiale dell’operatore telefonico Iliad per Windows 10, HoloLens e Surface Hub che consente di accedere ...

Mobile Plans : annunciate le prime compagnie telefoniche supportate su Windows 10 : Il mondo dei PC “Always Connected” è ormai nato e dopo gli annunci di Asus NovaGO e HP Envy X2, Microsoft ha reso pubbliche le prime compagnie telefoniche supportate dall’app Mobile Plans su Windows 10! Tramite un aggiornamento pubblicato sul proprio sito ufficiale, Microsoft comunica che le aziende KDDI (Giappone), Swisscom (Svizzera) e Tele2 (Svezia), sono i primi nomi delle aziende che verranno supportate sull’app ...