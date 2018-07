Welfare | Federcontribuenti | il 12% lo sostiene | spesa sanitaria triplicata 2

meteoweb.eu

: Allarme di Federcontribuenti: 'Il welfare italiano rischia l'implosione' „Il 57,11% dell'imposta sul reddito è vers… - roberta_lemma : Allarme di Federcontribuenti: 'Il welfare italiano rischia l'implosione' „Il 57,11% dell'imposta sul reddito è vers… - Federcontribuen : Il welfare sostenuto da un 12% di contribuenti. Caduta libera dei redditi: Il totale dei… -

(Di domenica 22 luglio 2018) (AdnKronos) – Interessante un altro dato: lapro capite è pari a 1.800 euro all’anno ”e l’intero costo ricade sempre sui pochi contribuenti paganti”, dice.Secondo Marco Paccagnella, Presidente di”non solo lama è altrettanto triplicato il numero di chi è costretto a ricorrere alle strutture private, pagando due volte. Abbiamo dimostrato in ogni modo che nella sanità l’evasione fiscale e lo spreco sono all’ordine del giorno. Addirittura in commissione affari sociali alla Camera abbiamo presentato un progetto che porterebbe un enorme risparmio per la sanità nazionale e dove le cure diventano democratiche facendo risparmiare miliardi di euro di soldi pubblici”. L'articolo, il 12% lo(2) sembra ...