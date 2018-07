Vuoi una mano? | Rkomi | Testo | Audio | MP3

“Vuoi sposarmi?”. Ma occhio al figlio : che fa sul più bello. Momento rovinato. E il bambino diventa una star : La proposta di matrimonio, che Momento romantico! Anzi: probabilmente il Momento romantico per eccellenza. Poi, certo, dipende da un sacco di fattori. C’è chi ama farla platealmente, magari con un flash mob in un fast food, come è capitato di recente allo stilista Marc Jacobs che, entrato al ristorante con il suo compagno per festeggiarne il compleanno, gli ha chiesto di sposarlo mentre un gruppo di persone ballava sulle note ...