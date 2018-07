Voucher e incentivi per assunzioni | è il decreto dignità 2 0

Intesa M5S-Lega su Voucher e incentivi : ROMA, 19 LUG - E' stata raggiunta, a quanto si apprende da fonti di maggioranza, l' Intesa tra M5S e Lega sulle principali modifiche da apportare al decreto dignità. Via libera quindi all'ampliamento ...

Dl dignità - raggiunta intesa M5s-Lega su Voucher e incentivi : E' stata raggiunta l'intesa tra M5s e Lega sulle principali modifiche da apportare al decreto dignità. Via libera quindi all'ampliamento dell'utilizzo dei voucher in agricoltura e per i settori del ...