“Voi napoletani vi meritereste una proprietà cinese” | De Laurentiis sbotta dopo le

(Di domenica 22 luglio 2018) Denon le manda a dire e risponde a tono ai tifosi del Napoli un po’ criticiil calciomercato silente dei partenopei Denon ci sta equalche critica di troppo a causa del calciomercato non proprio faraonico del suo Napoli. Il patron partenopeo, stamane si è concesso ai tifosi e durante la firma di alcuni autografi ha risposto alle domande di alcuni di essi. “Posso sognare poco poco?”, ha chiesto un supporter partenopeo: “Nella vita sognare significa non vivere, tu continua a sognare ma non ti ‘scetare’ – incalza il presidente De-. Sognate sempre la solita cosa? Voiviuna mia vendita a qualche cinese. Se ci sarà una venditalo scudetto? No, finché vivrò Napoli sarà con me. Uno o due scudetti? Io spero anche qualcosa di più. Più rispetto a livello economico per gli abbonati? ...