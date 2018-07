Vitalizi | lo sfogo di Grillini | Ho il cancro Con il taglio non potrò pagarmi le

Vitalizi - lo sfogo di Franco Grillini : 'Ho il cancro. Con il taglio non potrò pagarmi le cure' : ... ma, allo stesso tempo, non sono mancate le critiche: "2500 euro al mese e ancora ha il coraggio di lamentarsi? Vergogna!", ha scritto un utente e ancora: "Benvenuto nel mondo reale!".

La sfogo di Franco Grillini : "Ho un tumore e con il taglio ai Vitalizi mi restano 2.500 per curarmi. Come faccio" : "Benvenuto nel mondo reale!", si legge in un tweet. Grillini: chiuderò la mia vita con dignità "Mi chiedo se una persona ce la fa con '1500 perché il signor Grillini non ce la fa con 2000 e passa ...