Vinicio Marchioni | Roma è la città più bella del mondo ma non ha più nulla da

: Fossombrone Teatro Festival: domani alle ore 21.30 prima assoluta di “Dialoghi d’amore” con Vinicio Marchioni… - pesaronews : Fossombrone Teatro Festival: domani alle ore 21.30 prima assoluta di “Dialoghi d’amore” con Vinicio Marchioni… - LaPrinciCessa : E niente. Incontreremo mai Vinicio Marchioni nel suo ristorante ? -

(Di domenica 22 luglio 2018) Prima di rispondere,– attore tra i più amati del cinema italiano – fissa sempre l'interlocutore, è come se lo studiasse. Pensa, resta in silenzio per una manciata di secondi e quando inizia a parlare - con una voce da "20 sigarette", che è poi anche il titolo di uno dei film che lo ha lanciato, la vicenda autobiografica dello scrittore/regista Aureliano Amadei coinvolto nell'attentato di Nassirya - l'effetto magnetico arriva al suo apice.Quando si ferma e si interrompe, lo aspetti, perché sai che quello che sta per dirti avrà un certo valore e significato.no di Fidene (borgata nord-est della Capitale), 43 anni, dopo un diploma alla Libera Accademia dello Spettacolo e un maestro d'eccezione (Luca Ronconi), da venti è sul grande schermo, dalla serie tv "R.I.S. Delitti Imperfetti" a quella che lo ha fatto ...