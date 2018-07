Vietnam | tifone Son Tinh | 19 morti e 13 dispersi per alluvioni

Vietnam - almeno 10 morti per il passaggio del tifone Son Tinh : almeno 10 persone sono morte a causa delle inondazioni causate dal tifone Son Tinh in Vietnam . Dall'inizio del 2018 si...

Vietnam - almeno 19 morti e 13 dispersi per tifone Son Tinh : Vietnam, almeno 19 morti e 13 dispersi per tifone Son Tinh Vietnam, almeno 19 morti e 13 dispersi per tifone Son Tinh Continua a leggere L'articolo Vietnam, almeno 19 morti e 13 dispersi per tifone Son Tinh proviene da NewsGo.