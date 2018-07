VIDEO F1 | gli highlights del GP di Germania Rimonta epica di Hamilton | incidente per

Diretta/ Italia Norvegia U19 (risultato live 0-0) streaming VIDEO Rai : Avvio aggressivo degli scandinavi : Diretta Italia Norvegia U19: info streaming video e tv della terza e ultima sfida degli azzurri nella fase a gironi degli Europei di categoria, in Finlandia.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 17:30:00 GMT)

Diretta/ Chievo Virtus Verona streaming VIDEO e tv : occhio agli avversari. Orario - risultato live (amichevole) : Diretta Chievo Virtus Verona, info streaming video e tv: Orario e risultato live della partita che si gioca domenica come amichevole estiva, interessante derby della città scaligera(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 16:12:00 GMT)

Diretta/ Bologna Southampton U 23 streaming VIDEO e tv : gli assenti. Formazioni - orario (amichevole) : Diretta Bologna Southampton Under 23, info streaming video e tv: probabili Formazioni, orario e risultato live della partita che si gioca tra i felsinei e la formazione giovanile inglese(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 15:50:00 GMT)

La Spezia - autista di tir fa guidare il figlio 13enne e pubblica il VIDEO su Facebook : Un uomo di 53 anni ha consentito al figlio di 13 anni di guidare il suo tir: in passato l'autista aveva permesso al ragazzino adolescente di guidare una macchina in una strada pubblica, con a bordo altri due minorenni.Continua a leggere

F1 – Vettel e il lancio delle magliette : la pistola fa cilecca - ma Seb ha la soluzione [VIDEO] : Sebastian Vettel tra risate e cilecca: il tedesco della Ferrari e il lancio delle magliette ai tifosi al Gp di Germania E’ iniziato il Gp di Germania, Sebastian Vettel è riuscito a tenere la prima posizione, dopo la pole position conquistata ieri ad Hockenheim, davanti al suo pubblico. Oggi, i piloti sono stati protagonisti di una parata e, il tedesco della Rossa ha anche intrattenuto i suoi tifosi con il divertente lancio delle ...

DIRETTA FORMULA 1 GP GERMANIA/ F1 streaming VIDEO SKY gara live : tutti sulla griglia di partenza - via! : DIRETTA FORMULA 1 F1 gara live Gp GERMANIA 2018 Hockenheim: ordine d'arrivo, vincitore e podio della undicesima gara della stagione (oggi domenica 22 luglio).(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 14:43:00 GMT)

Diretta/ Tour de France 2018 streaming VIDEO e tv : gruppo maglia gialla al comando (15^ tappa) : Diretta Tour de France 2018: info streaming video e tv della 15^ tappa della Grande Boucle, da Millau fino a Carcassone, dove la corsa domani riposerà.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 14:05:00 GMT)

VIDEO e scaletta del concerto di Laura Pausini a Roma il 21 luglio - la 1ª regina di Roma verso il bis al Circo Massimo : La scaletta del concerto di Laura Pausini a Roma apre ufficialmente il tour dedicato a Fatti sentire. S'infrange così il primato dei soli artisti uomini a solcare le assi del palco del Circo Massimo, storicamente destinato al rock come testimoniato dalle oltre 40000 persone presenti per lo spettacolo tenuto da Roger Waters dei Pink Floyd solo qualche giorno fa. L'obiettivo dell'artista Romagnola è ora il Colosseo, così come dichiarato alla ...

Inferno di fuoco sulla a1 : autista di tir morto carbonizzato/ Ultime notizie VIDEO : lascia moglie e 2 figli : Inferno sull’A1: autista morto carbonizzato. Ultime notizie: incidente fra tre mezzi pesanti verificatosi ieri mattina a Capua, tratto dell'autostrada chiusa(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 11:51:00 GMT)

Salah ci prova col basket… va decisamente meglio coi piedi! [VIDEO] : Mohamed Salah di certo si districa meglio con i piedi che con le mani, il basket ad occhio e croce non è il suo sport prediletto Mohamed Salah ha provato a darsi al basket, con risultati non certo eccelsi. Durante il ritiro del suo Liverpool, il fenomeno egiziano si è cimentato in alcuni tiri a canestro, mettendo in mostra la sua scarsa dimestichezza con l’attrezzo cestistico. Pizzicato dalle telecamere ha messo mostra dei veri e ...

Estate 2018 - i migliori VIDEOgiochi per Switch e smartphone : L’Estate, quale momento migliore per dedicarti a te stesso? Andare a correre per due ore al tramonto, sgambare su e giù per le colline in bici. Leggerti tutta la trilogia Southern Reach che non sarà un pachiderma di millemila pagine come i Pilastri della Terra, ma non hai avuto comunque il tempo durante l’anno. Binge watching fino a tarda notte. E chiudere le ultime dieci ore di quel gioco… Ma trascinarti Xbox o PS4 al mare e in montagna è uno ...

Marchionne - l'uomo che ha cambiato la Fiat : disse «sono stanco» - nessuno gli credette | Lascia a Manley| Le sue condizioni di salute | Il VIDEO : I 14 anni al Lingotto: dal sì di Obama per Chrysler al no di Merkel per Opel. La battaglia dei referendum a Mirafiori e Pomigliano: «Voi parlate di me, di Elkann, degli Agnelli, ma la Fiat significa innanzitutto decine di migliaia di posti di lavoro e di azionisti»

F1 - GP Germania - gli highlights della pole position ad Hockenheim [VIDEO] : Qualifica disastrosa per l'altra Mercedes di Lewis Hamilton , protagonista di un fuori pista che ha causato la rottura del cambio alla sua W09 ; il quattro volte campione del mondo partirà in ...

VIDEO Open Championship 2018 : gli highlights del terzo giro. Che spettacolo nel moving day! Francesco Molinari e Tiger Woods protagonisti : Sarà una grande ultima giornata all’Open Championship. Il moving day ha apparecchiato le carte per una domenica all’insegna dell’incertezza. A comandare sono tre americani, Jordan Spieth, Xander Schauffele e Kevin Kisner, con Kevin Chappell ma soprattutto Francesco Molinari in lotta. L’italiano, infatti, è quinto a soli tre colpi dai leader e domani potrà giocarsi le sue carte. Questo il birdie con cui Jordan Spieth si è ...