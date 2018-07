Video e scaletta del concerto di Laura Pausini a Roma il 21 luglio | la 1ª regina di Roma

CESARE CREMONINI - UNA NOTTE A SAN SIRO/ Scaletta concerto Milano : Video - folla in delirio per 50 Special : CESARE CREMONINI, Una NOTTE a San SIRO: su RaiDue, in prima serata, il concerto tenutosi il 20 giugno a Milano. Scaletta, info e anticipazioni dell'evento(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 18:19:00 GMT)

Scaletta della data zero di Laura Pausini a Jesolo - al via Fatti sentire tour (Video) : “Le cose che vivo siete voi” : La Scaletta della data zero di Laura Pausini a Jesolo ci introduce ai brani scelti per il tour che partirà presto dal Circo Massimo di Roma, con data fissata per il 21 luglio prossimo. L'artista di Solarolo è approdata per la prima volta al Palazzo del Turismo, nel quale ha incontrato i fan in occasione del raduno con gli iscritti per poi proporre la data zero del tour che ha condotto nella serata del 13 luglio. Si è trattato di una prova ...

Il duetto di Eminem e Ed Sheeran a Londra in River con selfie “leggendario” : Video e scaletta del concerto : Un duetto a sorpresa di Eminem e Ed Sheeran ha allietato il pubblico londinese del Revival Tour del rapper di Detroit. Eminem ha condiviso il palco con due ospiti eccezionali domenica 15 luglio, sorprendendo la folla del Twickenham Stadium: insieme al cantautore Ed Sheeran ha realizzato una versione in duetto di River, la loro collaborazione contenuta nel suo ultimo album in studio Revival che dà il nome all'attuale tour appena passato ...

Beyoncé e Jay-Z a Roma salutano l’Italia con l’OTR II - ritratto di coppia (e potere) : scaletta e Video dal concerto dell’8 luglio all’Olimpico : Con il secondo ed ultimo concerto italiano dell'On The Run Tour II, Beyoncé e Jay-Z a Roma hanno salutato l'Italia dopo la loro prima incursione congiunta nel Belpaese. Domenica 8 luglio, dopo il concerto di San Siro di due giorni prima, oltre 40mila persone provenienti da mezza Italia ma anche tanti turisti di diverse nazionalità hanno assistito al secondo show dei coniugi Carter in Italia, che non avevano inserito date nel nostro Paese ...

Video di Beyoncé e Jay-Z a Milano il 6 luglio tra ricca scaletta - nuovi outfit e la fan action a San Siro : Dopo una grandinata che ha sorpreso il pubblico di San Siro, è andato in scena senza intoppi il trionfale show di Beyoncé e Jay-Z a Milano il 6 luglio. Se in questo periodo dell'anno sono spesso in Italia per le vacanze, tra Capri e la costiera amalfitana, in questo 2018 i Carters stanno trascorrendo l'estate tra i pachi di mezza Europa, prima di approdare negli Stati Uniti con il secondo tour congiunto della loro strepitosa carriera. Con ...

Zucchero in Piazza San Marco a Venezia - un sogno realizzato in più di 3 ore di The Best Live : Video e scaletta : Zucchero in Piazza San Marco, per più di 3 ore di concerto. Le due serate uniche, a Venezia, sono in programma per il 3 e per il 4 luglio. Dopo il primo evento della serata di ieri, Zucchero in Piazza San Marco è atteso stasera, per la replica. Il tour europeo di Zucchero, The Best Live, è sbarcato ieri sera a Venezia per la prima delle uniche due date italiane previste per questa estate. Erano in 5.000 seduti tra lo sfondo suggestivo del ...

JOVANOTTI - CONCERTO AL FORUM DI ASSAGO/ Scaletta - info e orari : stasera 4 luglio - il gran finale. Video : JOVANOTTI sbarca al FORUM di ASSAGO per la penultima data del suo lungo tour: la soddisfazione per il grande risultato e i nuovi progetti per il futuro.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 09:08:00 GMT)

Video dell’ultimo concerto di Elio e Le Storie Tese con The Kolors in Shpalman : la scaletta : L'ultimo concerto di Elio e Le Storie Tese con The Kolors ha portato sul palco un grande classico del gruppo di Stefano Belisari, l'indimenticabile Shpalman. Il collettivo sembra quindi essersi sciolto definitivamente dopo la prova di Piazza Colbert a Barolo, nella quale non sono mancati i grandi ospiti a cominciare da Maccio Capotonda ma anche Piero Pelù, che solo qualche anno fa si era reso protagonista di un episodio nel quale gli Elio ...

Video e scaletta del (breve) concerto di Demi Lovato a Bologna - il debutto in Italia lascia l’amaro in bocca : Il concerto di Demi Lovato a Bologna mercoledì 27 giugno ha segnato il debutto ufficiale dell'ex stellina Disney nel nostro Paese. Ieri sera Demi Lovato ha presentato il suo nuovo show al pubblico Italiano, oltre che i brani dell'ultimo album Tell Me You Love Me, rilasciato lo scorso settembre. La superstar internazionale si è esibita ieri sera all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, la sua prima volta in Italia con un concerto dal vivo: ...

Pear Jam - concerto Roma/ Stadio Olimpico : scaletta e orari. Video : "Non eravamo qui da 22 anni..." (26 giugno) : Pearl Jam, concerto Roma allo Stadio Olimpico oggi, martedì 26 giugno 2018: scaletta, orari e ultimi biglietti disponibili per i fans di Eddie Vedder.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 00:41:00 GMT)

Video e scaletta dei Negramaro per Amore Che Torni Tour Stadi 2018 - dal nuovo album all’omaggio a Dolores O’Riordan : Con la prima data di Lignano Sabbiadoro in scena il 24 giugno allo Stadio Teghil, è diventata ufficiale la scaletta dei Negramaro per Amore Che Torni Tour Stadi 2018, il nuovo show a supporto dell'ultimo omonimo album di inediti rilasciato su etichetta Sugar lo scorso autunno. Giuliano Sangiorgi (voce, piano, chitarre), Lele Spedicato (chitarre), Andrea Mariano (pianoforte, sintetizzatori), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria) e ...

Il primo concerto di Liam Payne a New York - il ricordo agli One Direction per Drag Me Down : Video e scaletta : Il concerto di Liam Payne a New York, un sold out per il debutto del cantante al suo primo live da solista: mercoledì 20 giugno Liam si è esibito al Beacon Theatre di New York, di fronte a circa tremila persone. Si è trattato a tutti gli effetti del suo primo vero concerto da solista, in quanto fino ad ora Liam si è esibito solamente durante ospitate televisive, radiofoniche oppure durante festival, con una setlist ridotta. Ieri sera, ...

Video e scaletta della festa di Fabrizio Moro all’Olimpico di Roma - duetti con Ermal Meta - Ultimo e Mannoia e il ricordo di Cucchi : Il debutto di Fabrizio Moro all'Olimpico di Roma sabato 16 giugno ha avuto il sapore della festa misto alla commozione e alla gratitudine per un traguardo che solo qualche anno fa non sarebbe sembrato così a portata di mano e che invece oggi è il coronamento di una carriera fatta di piccoli grandi passi, di cura artigianale di ogni progetto, di dedizione estrema alla musica. L'ex ragazzo di San Basilio e Setteville è arrivato sul palco Romano ...