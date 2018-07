Vidal all' Inter | eterno tormentone di mercato | ma stavolta si potrebbe fare

Vidal all'Inter?/ Ultime notizie : Ausilio fa tappa a Monaco - trattativa per il cileno? : Arturo Vidal potrebbe essere nel mirino dell'Inter per questa sessione di calciomercato: il cileno è sul calciomercato e lascerà il Bayern Monaco, i nerazzurri sono pronti a trattare(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 14:30:00 GMT)

Inter - un centrocampista per Spalletti : Vidal tra Barella e Bakayoko - lo scenario : Luciano Spalletti aspetta un rinforzo a centrocampo. Lo ha detto ieri sera nell'Intervista rilasciata a Rai Sport , senza troppi giri di parole. La priorità resta il terzino destro, poi il centrocampista e infine può arrivare anche un esterno d'attacco. Ma dipenderà più dalle occasioni che offrirà il ...

Vidal all’Inter?/ Ultime notizie - il cileno è ora sul mercato : è lui l’uomo giusto per Spalletti? : Arturo Vidal all'Inter? Ultime notizie: il centrale del Bayern Monaco di fatto è sul mercato e potrebbe essere l'uomo giusto per Spalletti. La concorrenza però è tanta. (Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 10:20:00 GMT)

Gran finale del Giro Rosa oggi a CiVidale del Friuli. Segui la diretta dalle 17 : 00 : Il Giro d'Italia femminile incoronerà oggi l'olandese Annemiek Van Vleuten, prima donna a trionfare sul Monte Zoncolan ieri - Ultimo atto del 29° Giro Rosa: la Maglia Rosa finale verrà assegnata oggi ...

Dalla Spagna : l'Inter non molla Vidal - ma il Barcellona... : Il quotidiano spagnolo Sport è sicuro: l' Inter ha avviato i contatti con l'entourage di Aleix Vidal . Il calciatore è un obiettivo del club nerazzurro per la fascia destra. A frenare l'operazione i rapporti con il ...

Incidente a cavallo nel CiVidalese : Brutta avventura, questo pomeriggio, per un udinese di 67 anni , che stava passeggiando a cavallo tra i boschi di Fornalis , nel Cividalese . L'uomo, arrivato nella zona di Bivio Romanutti , è caduto ...

Aleix Vidal dice sì all'Inter. Skriniar - no al ManUnited : Aleix Vidal e l'Inter si piacciono: non sono ancora maturi i tempi del matrimonio, diciamo che siamo al corteggiamento che può seriamente sfociare in un fidanzamento ufficiale. A patto che ci siano le ...

Bayern - tempo di restyling : Boateng e Vidal vicini all'addio : Qualche ritocco, il giusto per apparire più giovane. Il Bayern Monaco in estate cambierà parecchio. In panchina ci sarà Kovac al posto di Heynckes, molto più portato, di partita in partita, a ...

Juventus - Vidal si offre ai bianconeri : Napoli alla finestra : Juventus, Vidal- Secondo quanto riporto da “Calciomercato.com”, Arturo Vidal avrebbe avanzato la sua candidatura ad un clamoroso ritorno alla Juventus. Il centrocampista cileno potrebbe lasciare il Bayern Monaco e riabbracciare i colori bianconeri. Questa la sua volontà, occhio però alla strategia bianconera e al Napoli che resta ad osservare alla finestra. LA Juventus VALUTA Arturo […] L'articolo Juventus, Vidal si offre ai ...

Vidal Al Napoli?/ Il centrocampista cileno si offre alla Juventus : clamoroso ritorno a Torino? : Vidal Al Napoli? Avvistato in città ma è solo un sosia: i partenopei pensano comunque al centrocampista della nazionale cilena di proprietà del Bayern Monaco(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 00:38:00 GMT)

Vidal e Benzema al Napoli/ Ancelotti col botto : Tolisso vecchio pallino dell'allenatore : Vidal e Benzema al Napoli, Ancelotti col botto: Insigne e Koulibaly le certezze. Si inizia a delineare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione per i partenopei(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 20:46:00 GMT)