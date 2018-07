Venerdì 20 l'esordio del Giro del Lago di Le Vico : Levico TERME. Mancano pochi giorni al debutto in calendario del Giro del Lago di Levico , nuova prova podistica proposta dall'ASD Non Solo Running, che rientra nell'offerta de La Trenta Trentina , ...

Vico del Gargano - Foggia - - Con Voci per Vico il paese-palcoscenico sotto le stelle : ... Roberto Martella, Barbara Massaroti e Rosanna Martella: si terrà il 16 luglio nel Trappeto Maratea, in Largo Castello, con spettacoli ogni mezz'ora dalle 19 alle 22.30 e ben 6 repliche nei giorni ...

Vico del Gargano ammirata in Russia da 49 milioni di telespettori : Dal domenica 15 luglio, fino 4 agosto, si terrà la seconda edizione di "Voci per Vico ": il paese dell'amore diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto con 20 date e 12 spettacoli di musica, ...

Intossicazione a scuola - sequestrata azienda casearia di Vico li - produttrice della caciotta : Pescara - Svolta nelle indagini sull’ Intossicazione alimentare degli oltre 200 alunni delle scuole di Pescara, finiti in ospedale con sintomi gastrointestinali provocati dal batterio Campylobacter. Dopo i riscontri positivi delle ultime ore nell’ambito degli accertamenti di Asl e Istituto Zooprofilattico, i carabinieri del Nas hanno eseguito il sequestro penale, a Vicoli , su decreto della Procura, di un’ azienda casearia con annesso allevamento ...

Alimentart - tutto il buono e il bello di Vico del Gargano - Foggia - : Dal 15 luglio al 4 agosto, con la seconda edizione di "Voci per Vico ", il paese dell'amore diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto con 20 date e 12 spettacoli di musica, teatro, danza e ...

A Vico del Gargano l'Orchestra giovanile della Bosnia-Erzegovina : ... teatro, danza e burattini di livello internazionale, impreziositi dalle performance di musicisti, attori, poeti, artisti e cantanti apprezzati in tutto il mondo. Il Festival promuove il centro ...

Raggi : con tornelli senso ciVico e rispetto come in altre città del mondo : Raggi: stessi passeggeri paganti si arrabbiano con furbetti Roma – Di seguito quanto detto da Virginia Raggi, sindaca di Roma. “Vorremmo semplicemente fare quello che si fa già in tutte le altre città del mondo. Un po’ di senso civico e un po’ di rispetto delle regole. Mi sembra che questa misura dei tornelli abbia già stabilito un confine, perché sono gli stessi passeggeri che hanno pagato il biglietto ad arrabbiarsi ...