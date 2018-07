Vettel | ' Piccolo errore ma dall' impatto enorme' Hamilton | ' Sempre creduto nella

F1 - Gp Germania Vettel 'Errore piccolo ma molto grave. Ho sbagliato io...' : HOCKENHEIM - 'Ho sbagliato io, non è l 'Errore più grande che ho commesso ma probabilmente uno dei più pesanti'. Sebastian Vettel fa mea culpa dopo l'incidente e in ritiro nel Gp di Germania . '...

Sebastian Vettel - GP Germania 2018 : “Ho commesso un piccolo errore - che diventa enorme pensando al campionato” : Sebastian Vettel è scuro in volto, scurissimo, al termine del Gran Premio di Germania 2018 di F1. Il tedesco aveva in mano una vittoria di importanza capitale, sia per lui, dato che si correva in casa sua, ed a Hockenheim dove non aveva mai vinto, sia per il campionato, dato che avrebbe allungato ulteriormente su Lewis Hamilton. L’errore del giro numero 52, con la Ferrari che finisce nelle protezioni di curva 12, rischia di diventare ...