Vettel | Ho sbagliato io

F1 - Gp Germania Vettel 'Errore piccolo ma molto grave. Ho sbagliato io...' : HOCKENHEIM - 'Ho sbagliato io, non è l 'Errore più grande che ho commesso ma probabilmente uno dei più pesanti'. Sebastian Vettel fa mea culpa dopo l'incidente e in ritiro nel Gp di Germania . '...

Vettel amaro : "L'avevamo in tasca. Ma poi ho sbagliato..." : L'errore del 52° giro, quando era al comando del GP di Germania, pesa molto oggi e nell'economia di questo campionato. Ma la Ferrari spera non pesi in modo decisivo. gomme fredde - Ma che è successo? ...

Sebastian Vettel - GP Francia 2018 : “Ho sbagliato in partenza. Potevamo puntare al podio - la penalità è equa. Mi dispiace per Bottas” : Sebastian Vettel si è dovuto accontentare del quinto posto nel GP di Francia 2018, ottava tappa del Mondiale F1. Il tedesco ha sbagliato in partenza tamponando Valtteri Bottas e ha compromesso la sua gara, riuscendo comunque a rimontare e a strappare punti preziosi in ottica classifica generale. Il quattro volte Campione del Mondo ha assistito alla vittoria di Lewis Hamilton che ora ha 14 punti di vantaggio. Queste le dichiarazioni che il pilota ...