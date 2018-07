Vettel | ' Errore pesante | avevamo la gara in pugno' Raikkonen | ' Pista insidiosa'

Vettel : 'Piccolo errore ma dall'impatto enorme'. Hamilton : 'Sempre creduto nella vittoria'. Kimi : 'Seb? Le regole sono chiare' : 'Più deluso che arrabbiato', ma la sostanza non cambia: zero punti dopo una gara 'che avevamo in tasca'. È amareggiato Sebastian Vettel: 'le gomme da asciutto penso che andassero ancora bene e fossero ...

F1 - Hamilton ringrazia Vettel : “il suo errore ci ha fatto un favore. Punto cruciale della stagione? Dico che…” : Intervenuto in conferenza stampa, il pilota della Mercedes ha parlato dell’incidente di Vettel e sottolineato come il crash abbia giovato al proprio team Una vittoria voluta a sudata, arrivata grazie all’aiuto della pioggia e all’errore di Vettel, ritiratosi per un errore arrivato nel corso del cinquantaduesimo giro. Lewis Hamilton si prende il Gp di Germania, lo fa in maniera rocambolesca ottenendo la quarantaquattresima ...

Formula 1 - GP Silverstone. Vettel : 'Spezzata la magia Mercedes'. Raikkonen : 'Pagato un errore alla curva 16' : "Stamattina temevo non poter nemmeno disputare le qualifiche. Avevo un problema al collo, ma poi è andato tutto bene. Siamo andati vicini alla pole ma il secondo posto è buono e per domani abbiamo ...

F1 – Le emozioni di Hamilton - il dolore al collo di Vettel e l’errore di Raikkonen : le parole dei protagonisti delle qualifiche di Silverstone : Le primissime parole dei protagonisti delle qualifiche del Gp di Gran Bretagna: Hamilton tremolante dall’emozione, Vettel ancora un po’ dolorante al collo, Raikkonen non troppo soddisfatto E’ Lewis Hamilton il poleman del Gp di Gran Bretagna: l’inglese della Mercedes ha battuto le Ferrari di Vettel e Raikkonen, che hanno chiuso alle sue spalle, di un soffio. Quarta pole consecutiva davanti al suo pubblico di casa, ...

Vettel - qualche errore di troppo. Ma la Ferrari è una bomba : Una testata alle critiche e il "bad boy" Max Verstappen ha regalato alla Red Bull il terzo trionfo dell'anno, pareggiando i conti con Ferrari e Mercedes. L'equilibrio di questo Mondiale, ricco di ...

Gp Austria - Vettel : 'Ho fatto un errore' : Roma, 30 giu. , askanews, 'Non è stato facile mettere insieme il giro, ho fatto un errore al primo tentativo ed ho cercato di trovare la concentrazione per il secondo. Congratulazioni a Valtteri'. ...