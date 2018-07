Verona | in Arena lo spettacolo sul ghiaccio ' Romeo Juliet' 2

Verona : in Arena lo spettacolo sul ghiaccio 'Romeo Juliet' : Verona, 22 lug. (AdnKronos) - E’ stato consegnato al sindaco Federico Sboarina il primo biglietto dello spettacolo russo “Romeo Juliet”, il musical sul ghiaccio che arriva in Arena il 6 ottobre, prima data europea. E' partita infatti la prevendita dei biglietti per quello che si preannuncia uno show

Calcutta - annunciato il tour invernale/ Video - “Paracetamolo” conquista l’Arena di Verona il 6 agosto : Calcutta, annunciato il tour invernale dopo la data a Latina: Video, “Paracetamolo” e le altre canzoni conquistano l’Arena di Verona il 6 agosto.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 10:56:00 GMT)

Calcutta - dai concerti nei bar all’Arena di Verona - in due dischi : conversazione col cantautore che odia settembre e ama il basilico : Chiudere gli occhi e pescare una parola dall’inconscio, così come la suggerisce il caso. Così come potrebbe fare Raymond Queneau, lo scrittore e poeta francese. Oppure qualcuno che, come lui, ama acciuffare le parole da una qualche profondità e portarle in superficie. Calcutta, per esempio, il cantautore di Latina che in due dischi è riuscito a conquistare l’Arena di Verona. Edorado D’Erme, nome all’anagrafe, con il suo ...

Lenny Kravitz all’Arena di Verona il 16 luglio : scaletta - ultimi biglietti in prevendita e prossimi concerti in Italia : Atteso per stasera il concerto di Lenny Kravitz all’Arena di Verona. Il monumentale anfiteatro si prepara ad accogliere un tutto esaurito di fan impazienti. L’artista sigla il suo arrivo in Italia con un sold out in una delle location più suggestive del nostro panorama, da tempo consacrata tempio della musica. Quella del capoluogo veneto tuttavia è sola la prima delle date Italiane. Dopo il benvenuto di stasera, il tour proseguirà infatti ...

Lenny Kravitz - Concerto all'Arena di Verona/ Scaletta e biglietti : la prima tappa è sold out : Lenny Kravitz si esibirà domani all'Arena di Verona per la prima delle tre tappe italiane. Di seguito la Scaletta del live e tutte le info sul Concerto già sold out.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 06:33:00 GMT)

ELISA - 20 ANNI IN OGNI ISTANTE/ Pagelle : il meglio dei concerti all'Arena di Verona (replica) : S'intitola ELISA - 20 ANNI in OGNI ISTANTE il best of dei concerti all'Arena di Verona dedicati a ELISA Toffoli. Tra gli invitati, alcuni dei più grandi artisti della musica italiana.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 07:00:00 GMT)

GIORGIA/ Figuraccia all'Arena di Verona : scoppia a ridere e ricanta "Luce" (Elisa - 20 anni in Ogni Istante) : Durante la serata evento "Elisa - 20 anni in Ogni Istante", in onda questa sera su Canale 5, anche GIORGIA salirà sul palco dell'Arena di Verona per cantare "Luce".(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 21:31:00 GMT)

Concerto Deep Purple a Verona - Arena / Scaletta e info biglietti : prima tappa in Italia per l'Infinite Tour : Concerto Deep Purple a Verona, Arena: Scaletta e info biglietti. prima tappa in Italia per l'Infinite Tour, dopo la tappa scaligera saranno poi a Nichelino. Spettacolo e grandi emozioni.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 15:49:00 GMT)

Scaletta dei Deep Purple all’Arena di Verona il 9 luglio : ultimi biglietti in prevendita su TicketOne : I Deep Purple all'Arena di Verona sono attesi in concerto stasera, lunedì 9 luglio, in occasione della loro prima data italiana del Deep Purple InFinite Tour. La band inglese, fra le più influenti in assoluto nel panorama rock mondiale, dopo il successo del tour della scorsa estate e sulla scia del loro nuovo album InFinite, uscito lo scorso aprile, è in Italia, a luglio, con due appuntamenti in due location differenti: Verona e ...

Arena Verona - nuova gru a scomparsa : Verona, 6 LUG - Una gru telescopica, pesante diverse tonnellate, ha percorso quasi mille chilometri e dalla Germania è arrivata a Verona per essere installata in Arena. Posizionata nel vallo, è il "...

Arena di Verona - la Soprintendenza boccia il progetto di un tetto : Arena di Verona, la Soprintendenza boccia il progetto di un tetto Arena di Verona, la Soprintendenza boccia il progetto di un tetto Continua a leggere L'articolo Arena di Verona, la Soprintendenza boccia il progetto di un tetto proviene da NewsGo.

La Sovrintendenza "salva" l'Arena di Verona : No alla copertura : La Sovrintendenza alle Belle Arti di Verona boccia il progetto per una copertura all'Arena, promosso con un concorso internazionale un anno fa dal Comune, e il nuovo sindaco plaude alla decisione, sottolineando che il progetto "snaturerebbe un gioiello" e l'intera piazza Bra.Lo stop riguarda il progetto realizzato da un raggruppamento di architetti tedeschi, SBP & GMP di Stoccarda e Berlino, che a gennaio dello scorso anno avevano vinto il ...

Arena di Verona - la Soprintendenza boccia il 'tetto' per l'anfiteatro : Il progetto voluto dalla precedente amministrazione, guidata da Tosi, è stato giudicato invasivo non solo per l'Arena, ma anche per la piazza Bra su cui si affaccia

AL BANO CARRISI/ All'Arena di Verona ospite di Umberto Tozzi : "Ai miei concerti eri più famoso di me" : Al BANO CARRISI si esibirà questa sera su Rete 4 con la sua grande hit 'Il sole' al fianco di Umberto Tozzi in occasione del concerto 'Umberto Tozzi - 40 anni che ti amo'.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 22:13:00 GMT)