Vela : World Tp52 - Azzurra protagonista : ANSA, - ROMA, 22 LUG - Giornata finale da incorniciare per Azzurra, la barca ammiraglia dello Yacht club Costa Smeralda, al Rolex Tp52 World championship di Cascais, Portogallo,: ha vinto la prima ...

Vela – Melges 20 World League : a Riva del Garda inizio tiepido per Calvi Network : Melges 20 World League – Act 4. inizio tiepido per Calvi Network a Riva del Garda E’ un inizio tiepido quello di Calvi Network nella quarta tappa del circuito internazionale Melges 20 World League. Dopo una prima giornata segnata da pioggia e assenza di vento, tanto da rendere impossibile lo svolgimento delle regate, la flotta di quarantadue Melges 20 è scesa oggi in acqua per completare le prime prove della serie, con Peler da ...

Basket – World Cup 2019 Qualifiers - CT Sacchetti sVela i 12 per Italia-Croazia : “vedremo di che livello siamo” : “Mi aspetto risposte importanti contro giocatori importanti”. Alla vigilia di Italia – Croazia, penultima giornata del Girone D delle Qualificazioni al Mondiale di Cina 2019, è questo il monito di Meo Sacchetti Nella conferenza stampa di presentazione della gara, nella quale sono stati svelati i nomi dei 12 per la sfida alla squadra di coach Drazen Anzulovic, il CT Azzurro è tornato più volte su quello che, nel raduno di Trieste, ha chiesto alla ...

Vela – Melges 20 World League : Brontolo Racing di Pacinotti in vetta : Melges 20 World League. Brontolo Racing di Pacinotti al comando della classifica europea Melges 20 Dopo il terzo dei cinque eventi della stagione Melges 20 World League, ospitato a Lerici nel weekend appena trascorso e vinto da Fremito d’Arja di Dario Levi, è tempo di bilanci per gli oltre trenta equipaggi che, fino ad oggi, hanno preso parte al circuito internazionale promosso da Melges Europe. © MWL/Zerogradinord Dopo la vittoria ...

Vela – Melges 20 World League - Calvi Network decimo a Lerici : L’equipaggio di Calvi Network arriva decimo al traguardo di Lerici Si è conclusa con un no race dovuto alla mancanza di vento la terza frazione delle Melges 20 World League, ospitata in questo weekend dal Circolo della Vela Erix di Lerici. L’equipaggio di Calvi Network, in vesti inedite in questa tappa con il tattico Branko Brcin ed il tailer Emanuele Noè ad accompagnare l’armatore e timoniere Carlo Alberini, è stato ...

Bandai Namco sVela tre nuovi personaggi che saranno presenti in One Piece World Seeker : Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato oggi tre nuovi personaggi di One Piece World Seeker, il gioco di One Piece più ambizioso di sempre già provato in anteprima per voi.I tre nuovi personaggi su Jail Island sono alcuni dei più potenti in assoluto: Sakazuki (Akainu), Kuzan (Aokiji) e Crocodile.Sakazuki (Akainu), ammiraglio della flotta della Marina, è il possessore del frutto Magma Magma (Magu Magu no Mi), che gli consente di bruciare ...

Ciclismo – Il Giro d’Italia si posticipa : sVelato il calendario World Tour 2019 : L’Uci ha reso noto il calendario World Tour 2019: il Giro d’Italia si posticipa di una settimana Tante ancora le emozioni che la stagione 2018 di Ciclismo deve regalare a tutti gli appassionati delle 2 ruote. Dopo il Giro d’Italia, vinto da un eccellente Chris Froome, i corridori si preparano adesso per disputare una nuova edizione del Tour de France. Intanto, l’Uci pensa già al futuro e proprio nelle ultime ore è stato ...

Gears of War 5 avrà elementi open world - riVelati nuovi dettagli sulla direzione artistica del gioco : Tra i nuovi titoli che Microsoft aveva presentato durante la sua conferenza dell'E3 c'è Gears of War 5, un nuovo capitolo della celebre saga che si prospetta decisamente interessante, riporta Gamingbolt.Ebbene in occasione di un'intervista, Aaron Greenberg, responsabile del marketing di Microsoft, ha discusso nuovi dettagli sul gioco:Kate sarà la protagonista femminile del gioco, inoltre questo nuovo Gears of War 5 sarà un mondo più vasto e ...

Vela – World Cup Series Final : Berta e Caruso conquistano la medaglia di bronzo nel 470 femminile : Elena Berta e Bianca Caruso confermano la terza posizione di ieri e conquistano la medaglia di bronzo alla seconda regata insieme in equipaggio Si chiude con le Medal Race di oggi a Marsiglia la World Cup Series Final e in generale la World Cup Series 2018, che si riassume con un successo crescente per la squadra azzurra soprattutto nel catamarano misto, il Nacra 17, e nei 470 sia maschili che femminili, classe sofferente per l’Italia ...

Vela – Nacra 17 : oro e argento italiano nella finale di World Cup Series a Marsiglia : Azzurri super nel Nacra17 nella finale di World Cup Series a Marsiglia: oro e argento italiano. Domani altri tre equipaggi azzurri impegnati in Medal Race Medaglia d’oro e d’argento agli equipaggi italiani del Nacra 17, un risultato fantastico che arriva oggi al termine di una difficile Medal Race, prima rimandata, poi annullata ed infine disputata con vento leggero. Ruggero Tita e Caterina Banti (GS Guardia di Finanza/CC Aniene) vincono la ...

Vela – Classi Olimpiche a Marsiglia per la finale delle World Cup Series 2018 : La World Cup Series accoglie le Classi Olimpiche per la finale del circuito 2018 Tutto è pronto a Marsiglia per l’ultimo atto delle World Cup Series 2018, la World Cup Series Final. Da domani gli oltre 200 atleti giunti nella sede olimpica di Vela di Parigi 2024 da ben 34 Paesi, scenderanno in acqua e regateranno fino a domenica 10 giugno per conquistare la vittoria del circuito 2018. Tutti gli scafi olimpici sono presenti con anche la classe ...

Westworld 2 su Sky Atlantic sVela Shogun World e il Giappone feudale - anticipazioni 28 maggio e 4 giugno : Continua WestWorld 2 su Sky Atlantic e stasera, 28 maggio, apre le porte all'atteso parco a tema Giapponese. Si tratta di un episodio particolare, recitato completamente nella lingua del Sol Levante. L'intero appuntamento esplorerà il viaggio di Maeve alla ricerca di sua figlia, già intrapreso nel terzo episodio di questa stagione. La lingua Giapponese è fondamentale per aiutarci a capire meglio Shogun World, il parco ambientato nel Giappone ...

FIFA eWorld Cup Grand Final 2018 : FIFA ed EA sVelano che sarà Londra la città dove verrà incoronato il vincitore : Oggi Electronic Arts e la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) annunciano che le EA SPORTS FIFA 18 Global Series si concluderanno a Londra dal 2 al 4 agosto con la FIFA eWorld Cup Grand Final 2018, dove 32 contendenti si sfideranno per raggiungere il titolo di campione del mondo. La qualificazione per ottenere uno di questi 32 posti si svolgerà dal 28 al 30 maggio e dall'1 al 3 giugno ad Amsterdam dove 128 contendenti si ...

Tennis World Tour : SVelata la Carriera : Bigben e Breakpoint sono lieti di svelare la modalità Carriera di Tennis World Tour con un nuovo video. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. La Carriera di Tennis World Tour Nella modalità Carriera di Tennis World Tour, l’obiettivo sarà quello di portare il proprio avatar a diventare il miglior Tennista del mondo. Per realizzare questo obiettivo, ...