Vandali in azione sul lungomare se la prendono su lampioni e rastrelliere

Ancora Vandali in azione a Foggia - lancio di sassi contro mezzo Ataf in via Alfieri : Approfondimenti Shock in pieno centro: teppisti Foggiani lanciano sassi contro i mezzi Ataf 22 febbraio 2018 Lanciano sassi contro un autobus in corsa: è l'ennesimo atto vandalico in città 21 marzo ...