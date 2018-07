USA | Trump risponde alle minacce di Rouhani ...

Scontro Trump-Rouhani : “non minacciare USA o la paghi”/ Ultime notizie - Netanyahu elogia pugno duro anti-Iran : Dopo le minacce di Hassan Rouhani arriva la dura replica di Donald Trump che mette in guardia il presidente iraniano aprendo ad un nuovo Scontro tra i due Paesi.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 14:20:00 GMT)

Tensione Iran-USA - Trump : “Fate attenzione - non tollereremo vostre stupide minacce di morte” : Donald Trump ha risposto al suo omologo iraniano, che ieri, con tono di sfida, aveva detto: "Non giochi con la coda del leone, altrimenti se ne pentirà". Il presidente Usa ha lanciato un monito su Twitter: "Non minacciare mai più gli Stati Uniti o ne pagherete le conseguenze, come pochi nella storia ne hanno sofferte prima".Continua a leggere

Tensione Iran-USA - Trump : “Fate attenzione - non tollereremo vostre stupide minacce di morte” : Tensione Iran-Usa, Trump: “Fate attenzione, non tollereremo vostre stupide minacce di morte” Donald Trump ha risposto al suo omologo iraniano, che ieri, con tono di sfida, aveva detto: “Non giochi con la coda del leone, altrimenti se ne pentirà”. Il presidente Usa ha lanciato un monito su Twitter: “Non minacciare mai più gli Stati Uniti […] L'articolo Tensione Iran-Usa, Trump: “Fate attenzione, non tollereremo vostre ...

Trump avverte il presidente iraniano Rouhani : “Stai attento - non minacciare mai più gli USA” : Il presidente statunitense Donald Trump avverte l’Iran con un messaggio su Twitter. «Non minacciare mai più gli Stati Uniti - scrive Trump - o ne pagherete le conseguenze, come pochi nella storia ne hanno sofferte prima. Non siamo un Paese che tollererà più le vostre stupide parole di violenza e morte. Fate attenzione». ...

USA-Iran - Trump attacca Rouhani : “Fai attenzione. Non sopporteremo più le vostre stupide parole di violenza” : Donald Trump avverte Hassan Rouhani di stare “attento” a minacciare gli Stati Uniti, Mike Pompeo definisce la leadership iraniana “una mafia”. Duplice attacco dell’amministrazione americana a Teheran, dopo che il presidente iraniano ha definito un eventuale conflitto degli Usa contro la Repubblica islamica “la madre di tutte le guerre”. Il presidente avverte l’Iran delle conseguenze “come pochi ...

MLS – Ibrahimovic fa tremare anche… Donald Trump : “fortunati che non sia qui da 10 anni o sarei già presidente USA” : Zlatan Ibrahimovic continua a far parlare di sè negli USA: le ultime dichiarazioni dello svedese, sulla sua candidatura come presidente USA, sono diventate virali Zlatan Ibrahimovic fa sempre parlare di sè, a qualsiasi latitudine del mondo calcistico giochi. Arrivato in MLS pochi mesi fa, il campione svedese ha già messo a segno 12 gol in 15 partite, dimostrandosi come sempre un grande trascinatore. L’ultima rete l’ex bomber di ...

Rouhani minaccia Trump : “pagherete vostre provocazioni”/ Ayatollah Khamenei - “trattative Iran-USA sbagliate” : Hassan Rouhani minaccia Trump: "la guerra Iran-Usa è la madre di tutte le guerre, non giochi con la coda del leone". Ultime notizie; la campagna Usa contro Teheran (Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 17:53:00 GMT)