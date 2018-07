: Usa, preso uomo che ha ucciso in market - TelevideoRai101 : Usa, preso uomo che ha ucciso in market - dinocifarelli : RT @ComunqueMilan: Montolivo non avrebbe preso bene l'esclusione per scelta tecnica dalla tournée negli USA. 'Ne parlerò col presidente Yon… - ErPupoDeBeavers : RT @ComunqueMilan: Montolivo non avrebbe preso bene l'esclusione per scelta tecnica dalla tournée negli USA. 'Ne parlerò col presidente Yon… -

E' stato arrestato l'che hauna donna in un supera Los Angeles dopo averla tenuta per ore in ostaggio insieme a molti altri clienti del negozio. Lo ha riferito il dipartimento di polizia. Un testimone oculare ha raccontato che "i proiettili volavano ovunque".L', secondo quanto riferito, era in condizioni critiche dopo aver subito un intervento chirurgico.(Di domenica 22 luglio 2018)