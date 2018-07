Uomo armato in supermercato ad Hollywood

Usa. Uomo armato si barrica in super : 02.45 Un Uomo armato si è barricato in un supermercato della catena Trader Joe's nell'area di Silver Plate ad Hollywood, alle porte di Los Angeles, dopo un inseguimento da parte della polizia e l'esplosione di alcuni colpi di arma DA fuoco. Le autorità parlano di possibili ostaggi all'interno del locale.

Germania : incubo terrorismo - Uomo armato di coltello ferisce 8 persone su bus : E' ancora presto per capire quale sia il motivo che ha spinto un uomo ad accoltellare i passeggeri di un autobus a Lubecca, nel nord della Germania, ma torna l'incubo terrorismo sul territorio tedesco.

Usa - allerta per Uomo armato in campus a Washington : ateneo isolato : Usa, allerta per uomo armato in campus a Washington: ateneo isolato Usa, allerta per uomo armato in campus a Washington: ateneo isolato Continua a leggere L'articolo Usa, allerta per uomo armato in campus a Washington: ateneo isolato proviene da NewsGo.

Bari - Uomo armato si barrica in casa : Momenti di grande apprensione a Palo del Colle, nel Barese, dove secondo il Corriere della Sera un uomo armato di fucile si è barricato in casa insieme alla zia. La donna, stando a quanto scrive sempre il Corsera, sarebbe...

Usa - polizia : “Video mostra che l’Uomo ucciso a Chicago era armato” : Usa, polizia: “Video mostra che l’uomo ucciso a Chicago era armato” Usa, polizia: “Video mostra che l’uomo ucciso a Chicago era armato” Continua a leggere L'articolo Usa, polizia: “Video mostra che l’uomo ucciso a Chicago era armato” proviene da NewsGo.

[Video] - Milano : poliziotto blocca Uomo armato di coltello : Un video è diventato virale in rete negli ultimi 2 giorni. Nelle immagini si vede un poliziotto puntare la pistola contro un uomo - un nigeriano di 36 anni - che brandisce un coltello a serramanico in una mano, con il quale stava terrorizzando i passanti. I fatti risalgono al 12 luglio scorso e il filmato è stato realizzato da un pendolare che si trovava a bordo di uno degli autobus che ogni giorno partono dalla Stazione Lampugnano della ...

"Ti ammazzo come un cane" - armato minaccia Uomo in strada : Torino, 9 lug. -, Adnkronos, - Insulti e minacce con pistola alla mano. E' accaduto ieri in un quartiere alla periferia di Torino, dove un uomo è stato ripreso da un cittadino affacciato al balcone di ...

"Ti ammazzo come un cane" - armato minaccia Uomo in strada : Insulti e minacce con pistola alla mano. E' accaduto ieri in un quartiere alla periferia di Torino, dove un uomo è stato ripreso da un cittadino affacciato al balcone di un palazzo dopo che, sceso ...

Torino - armato di pistola minaccia Uomo in strada : «Ti ammazzo come un cane» VIDEO : Follia a Torino, dove un uomo è stato filmato mentre si aggira con una pistola in mano, minacciando un uomo che però nel VIDEO non si vede mai. La scena è stata ripresa in via...

Paura a Torino - in strada armato minaccia un Uomo : “Ti ammazzo come i cani” : Il filmato diffuso da un residente su Facebook è diventato virale. La pistola, che pare fosse finta, puntata ad altezza uomo contro uno spacciatore di colore nel quartiere di Barriera di Milano. L'uomo, 38enne, è stato poi denunciato dalla polizia.Continua a leggere

Torino - in strada armato minaccia un Uomo : «Ti ammazzo come i cani»|Video : Il filmato diffuso da un residente in rete è diventato virale. La pistola, che pare fosse una scacciacani, puntata ad altezza uomo. come nel Far West

Paura per l'attaccante della Nazionale a Francavilla al Mare : aggredito da Uomo armato di coltello : ... il centravanti classe '90, in vacanza a Francavilla al Mare, località marittima in provincia di Chieti, è stato aggredito da un uomo armato di coltello, secondo quanto riferito da 'Premium Sport'. ...

Roma : Uomo armato di bastone crea panico a Ponte Mammolo : Roma: l’uomo ha più volte colpito un gabbiotto dell’Atac Roma – Momenti di tensione ieri mattina in via Tiburtina. Un uomo, in evidente stato di alterazione e brandendo in mano un bastone, ha iniziato a colpire più volte un gabbiotto dell’Atac. Il tutto dinanzi l’ingresso della stazione Metro B di Ponte Mammolo. L’uomo, un 60enne Romano già noto alle forze dell’ordine, è stato inizialmente bloccato da un ...

Usa - Uomo armato spara nella redazione della Capital Gazette : 5 morti : 3 E’ di cinque morti e due feriti gravi il bilancio di una strage avvenuta ieri sera ad Annapolis, nello Stato del Maryland [VIDEO], quando un uomo armato di fucile, bombe fumogene ed esplosivo è entrato nella redazione del quotidiano Capital Gazette ed ha aperto il fuoco contro i giornalisti. Sono stati gli stessi redattori a dare l’allarme, la polizia è intervenuta in meno di due minuti ed è riuscita ad arrestare l’attentatore, ...