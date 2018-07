Un' altro allarme in volo | decollano due caccia per intercettare velivolo

ilgiornale

(Di domenica 22 luglio 2018) Si tratta del secondo episodio in due giorni. Altra mattinata di lavoro per iitaliani, che si sono alzati inper un'altra procedura di scramble. Ieri gli Eurofighter avevano intercettato un veliAirbus A320 di Easyjet che aveva momentaneamente perso i contatti radio. Dopo aver controllato che non fosse in emergenza, i duedel IV stormo di Grosseto erano rientrati alla base. Oggi è successo di nuovo. Una coppia didell'Aeronautica militare, questa volta appartenenti al 51esimo Stormo di Istrana, si sono alzati innon appena è stato dato l'ordine di decollo. L'obiettivo, questa volta, era un veliBoeing 737 della compagnia Transavia che viaggiava da Kos (Grecia) ad Amsterdam (Olanda). Anche in questo caso, si è trattato di una interruzione delle comunicazioni del Boeing. Una volta affiancato il veli, l'areo della Transavia è riuscita a ...