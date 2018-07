Una piscina per il quartiere Adriano | «La riqualificazione parte da qui»

Piscina comUnale : domenica riapre dopo il caso dell'acqua mancante : 'Sono stati ultimati i lavori di riempimento d'acqua e pulizia della vasca grande della Piscina comunale di Viale Dupré Theseider - spiega in una nota Roberto Donati, consigliere delegato allo Sport ...

Caldo e afa a Milano : la fontana di piazza Gae Aulenti si trasforma in Una piscina : In queste giornate di afa e Caldo atroce, milanesi e turisti si riparano come possono: uno dei punti migliori dove bagnare i piedi e rinfrescarsi è la fontana di piazza Gae Aulenti a Milano, particolarmente amata dai bambini che si divertono e fanno il bagno come in una grande...

Finale - bimbo cade da Una piscina alle Manie : trasportato in codice rosso al Gaslini : Intorno alle ore 18.00 è stato lanciato l'allarme per la caduta di un bambino in una piscina in località Manie a Finale Ligure. Il piccolo sarebbe andato in arresto cardiaco e grazie all'intervento ...

Sperlonga - 4 indagati dopo la morte in piscina di Una 13enne : Già nel 2014 il Grand Hotel Virgilio era finito nelle pagine della cronaca per un caso di abusi edilizi. La piscina e un ampliamento della struttura erano poi stati dissequestrati. L'autopsia ...

Firenze - donna in burkini allontanata dalla piscina comUnale : Firenze, donna in burkini allontanata dalla piscina comunale Polemiche a Firenze per il caso di una donna in burkini invitata… L'articolo Firenze, donna in burkini allontanata dalla piscina comunale proviene da Essere-Informati.it.

Fa il bagno con il burkini - donna viene allontanata dalla piscina comUnale : A raccontare l'accaduto in Consiglio comunale è stata Miriam Amato, consigliera di Potere al Popolo, che chiede 'all'assessore allo sport Andrea Vannucci di inviare una circolare alle piscine ...