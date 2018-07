Una mostra a Milano ricostruisce le opere del genio di Leonardo

Wes Anderson e Juman Malouf cureranno Una mostra per il Kunsthistorisches di Vienna : Il prossimo impegno di Wes Anderson non sarà su un set, ma in un museo di Vienna. Il regista, infatti, insieme con la sua compagna, la designer Juman Malouf , sta lavorando a un'installazione per il ...

Pink Floyd : da sabato 21 luglio Una mostra a Padova : ... Dai primi concerti dei Pink Floyd nel piccolo Piper Club di Roma, nel lontano aprile 1968, ai fastosi spettacoli da stadio del 1994, fino ai tour solisti di David Gilmour e Roger Waters , anche con ...

Ong mostra le foto shock di due cadaveri : "I libici sono assassini assoldati dall'Italia"Viminale : "E' Una fake news" : Proactiva Open Arms pubblica una devastante foto di due cadaveri e accusa Roma. Il ministro dell'Interno: "Bugie e insulti di qualche Ong straniera confermano che siamo nel giusto". Quindi la presa di posizione del Viminale.

Incidente hot per Alessia Marcuzzi : mostra il décolleté in Una storia Instagram : A cadere nel mirino attento dei paparazzi virtuali, questa volta, è la bellissima e bionda Alessia Marcuzzi, nota per aver condotto svariati programmi televisivi [VIDEO]. Complice di questo Incidente hot sembra essere ancora una volta Instagram, uno tra i Social network maggiormente utilizzato negli ultimi tempi, soprattutto dalle star della televisione e non solo. Chi ha avuto la possibilita' di imbattersi nella storia ha avuto modo di vedere ...

Bagnolo Piemonte - la Croce Verde dedica Una mostra al ricordo del volontario Perrone : Si è svolta presso la biblioteca comunale di Bagnolo Piemonte, in provincia di Cuneo, l'inaugurazione della mostra di foto e video curata dalla pubblica assistenza Anpas, Croce Verde Bagnolo Piemonte ...

Una mostra diffusa per Rossini 150 : PESARO, 11 LUG - Una grande mostra diffusa, con sedi a Pesaro, Urbino e Fano, rende omaggio dall'11 luglio a Gioachino Rossini nell'anno delle celebrazioni per i 150 dalla morte partendo dai legami ...

Il nuovo video dietro le quinte di Ride 3 mostra in esclusiva Una delle piste più iconiche per i piloti : Definita da Winston Churchill l'ottava meraviglia del mondo e conosciuta universalmente per essere stata il set del film 007 Quantun of Solace, la Strada della Forra, vicino al Lago di Garda, è una delle strade più eccitanti per gli amanti delle due ruote e adesso sarà disponibile anche per i giocatori.Ispirati da questo "paradiso dei motociclisti", gli sviluppatori di Milestone hanno ricreato questa pista in Ride 3, dando l'opportunità a tutti ...

Milano - morto collaboratore del pittore Bonalumi : caduto da Una scala mentre allestiva la sua mostra a Palazzo Reale : Luca Lovati, restauratore e storico collaboratore del pittore Agostino Bonalumi, è morto dopo essere precipitato da una scala a Palazzo Reale, a Milano, dove stava allestendo una mostra dell’artista. L’uomo, che aveva 69 anni, ha perso l’equilibrio ed è precipitato da circa quattro metri d’altezza. Portato in codice rosso all’ospedale Policlinico, è deceduto poco dopo. Oltre ai carabinieri sono intervenuti il procuratore aggiunto di ...

