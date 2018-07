Un uomo ha ucciso 11 tassisti in Sudafrica

[L'inchiesta] Caccia al giustiziere che ha ucciso l'uomo che ha violentato una ragazzina : Con l'aria che tira in Italia se si aprisse, oggi, un sondaggio sulla pena di morte per i pedofili, ci sarebbe da aspettarsi un plebiscito a favore. Non importano le radici cristiane della nostra ...

Usa - preso uomo che ha ucciso in market : 8.15 E' stato arrestato l'uomo che ha ucciso una donna in un supermarket a Los Angeles dopo averla tenuta per ore in ostaggio insieme a molti altri clienti del negozio. Lo ha riferito il dipartimento di polizia. Un testimone oculare ha raccontato che "i proiettili volavano ovunque".L'uomo, secondo quanto riferito, era in condizioni critiche dopo aver subito un intervento chirurgico.

'Ndrangheta : uomo ucciso nel Reggino - ferito grave un bambino : Un uomo di 39 anni, Giuseppe Fabio Gioffré, presunto esponente della omonima cosca di 'ndrangheta, e' stato ucciso a Seminara (Reggio Calabria) in un agguato in cui è' rimasto gravemente ferito un bambino di nazionalità bulgara. Due persone armate di fucili caricati a pallettoni hanno sparato contro Gioffré in un terreno di sua proprietà in località Venere. ...

Un uomo condannato per pedofilia è stato ucciso pochi giorni dopo essere uscito dal carcere : Attirato fuori dall'abitazione, una casa rurale in contrada Selva, con una scusa e freddato con due colpi di pistola al torace. Giuseppe Matarazzo, 45 anni, di Frasso Telesino è stato ucciso così la sera del 19 luglio. Era uscito dal carcere a fine giugno, dopo aver scontato la condanna a 11 anni e sei mesi, per violenza sessuale su minori, ma era comunque sottoposto a misure di sorveglianza. Era stato arrestato nel ...

Benevento - uomo in carcere per pedofilia esce per un permesso e viene ucciso : Aveva lasciato il carcere da pochi giorni per un permesso e giovedì sera è stato ucciso nella casa dove abitativa, in contrada Selva a Frasso Telesino, nel Beneventano. La vittima è un ex pastore, Giuseppe Matarazzo, di 45 anni, condannato a 11 anni e 6 mesi dalla Corte di Appello di Napoli per violenza sessuale nei confronti di una 15enne del posto. Ragazza che dopo qualche tempo si è suicidata. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, ...

Usa - polizia : “Video mostra che l’uomo ucciso a Chicago era armato” : Usa, polizia: “Video mostra che l’uomo ucciso a Chicago era armato” Usa, polizia: “Video mostra che l’uomo ucciso a Chicago era armato” Continua a leggere L'articolo Usa, polizia: “Video mostra che l’uomo ucciso a Chicago era armato” proviene da NewsGo.

Chicago - uomo ucciso da polizia : proteste : 7.01 Una folla inferocita ha invaso le strade di un quartiere del Suth Side di Chicago dopo l'uccisione di un uomo da parte di un agente di polizia. ci sono stati degli scontri tra manifestanti e agenti: il bilancio è di alcuni poliziotti feriti e quattro manifestanti arrestati. Poco prima un agente aveva sparato ad un uomo "che mostrava le caratteristiche di una persona armata" e che aveva fatto resistenza durante un controllo. L'uomo era ...

Cremona - uomo ucciso in strada davanti all'amante : fermato l'ex di lei : Un uomo è stato fermato per l'omicidio in strada oggi a Pandino, nel cremonese, di un peruviano di 43 anni. Si tratta di un italiano di 48 anni, ex compagno della fidanzata della vittima, che è stato ...

Cremona - uomo ucciso per strada : si cerca ex compagno della fidanzata : Si ipotizza la gelosia come movente dell’omicidio dell’uomo di origine peruviana freddato in strada a Pandino (Cremona). La vittima, 43 anni, è stata colpita tre volte mentre era in compagnia della fidanzata. “Eravamo felici insieme. Lo amavo. Adesso chi me lo ridà? ucciderà anche mia figlia”: ha detto disperata la donna che ha assistito all’assassinio. L’ipotesi è che a uccidere il 43enne sia stato l’ex compagno della donna. ...