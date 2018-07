Un fitto programma di iniziative al parco di Kaukana Ecco tutti gli appuntamenti

Fca - i primi impegni di Mike Manley come ad : il fitto programma : Mike Manley, sopraggiunto al posto di Sergio Marchionne, esordisce nel suo nuovo incarico con una settimana fitta d’impegni È la riunione del Gec, il Group Executive Council, in programma domani e dopo al Lingotto di Torino, il primo appuntamento ufficiale interno a Fca per il neo ad Mike Manley , nominato ieri dal cda in sostituzione di Sergio Marchionne. Il Gec è l’organismo decisionale del gruppo, guidato dall’ad, che ...