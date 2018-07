Un CdA nel segno dei milanisti

Nel mirino del Governo anche l'Eni. Il sottosegretario Buffagni : "Pagani braccio destro di Padoan - lasci il posto in CdA" : "Nella più grande azienda di Stato quotata, l'Eni, un dirigente che è stato braccio destro di Padoan, il dottor Pagani, è stato nominato nel cda in quota Governo. Non fa più parte Governo e continua a stare lì. Aspettiamo che si dimetta togliendo dall'imbarazzo il Governo. Ci aspettiamo che liberi il posto". Così ospite di Tgcom24 il sottosegretario M5S alla presidenza Stefano Buffagni. "Vorremmo evitare ...

Dalla orfiniana storica dell'arte al manager leghista della Moleskine : chi sono i 4 eletti nel CdA della Rai : Il Parlamento ha eletto i nuovi membri del Consiglio d'amministrazione della Rai. Si tratta di Igor De Biasio e Gianpaolo Rossi, scelti dai deputati, e Rita Borioni e Beatrice Coletti, indicati dai senatori. Chi sono i nuovi componenti del Cda del servizio pubblico di indicazione parlamentare? In primis va detto che non tutti sono volti nuovi: per la storica dell'arte Borioni, in quota Partito Democratico, si tratta di una riconferma, avendo ...

Il Milan è ufficialmente di Elliott! Finisce l’era Yonghong Li : attesi cambi nel CdA rossonero : Il Milan è passato ufficialmente nelle mani di Elliott: Project Black ha rilevato le quote di Rossoneri Sport Investmen Lux, società proprietaria del 99.93€ dei rossoneri. Si chiude l’era Mr. Li Dal questo pomeriggio si può dire ufficialmente conclusa l’era Yonghong Li: il Milan è interamente nelle mani del fondo Elliott. La società Project Black, creata nel 2017 dal fondo americano e Blue Skye per l’operazione Milan, ha ...

Milan al fondo Elliot - speranza per Yonghong Li/ Ultime notizie : rivoluzione rossonera anche nel CdA : Milan al fondo Elliot, Commisso torna in pole: avviate le procedure di escussione del pegno. Il candidato principale a rilevare il club è l'italo-americano. Li può sperare solo fino a lunedì(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 21:12:00 GMT)

Rai - ecco il rigore a 5 Stelle : piazzare la biografa nel CdA : Manifesto di un paese che non si tira indietro, ai tempi in cui Spadafora meditava di scalare le gerarchie della politica. L'attuale sottosegretario grillino alla presidenza del Consiglio la vorrebbe ...

Marcia indietro di Genish. Tregua nel CdA Telecom : Cda fiume ieri per Telecom Italia. Dalle 13 a tarda serata; con incontri, dalle 9 del mattino, tra consiglieri. Tuttavia il processo all'ad Amos Genish, che la settimana scorsa aveva criticato l'...

Rai - intesa Di Maio-Salvini per far fuori il Pd e dare un posto a Forza Italia nel CdA : L'obiettivo è far sparire il Pd . Innanzitutto in Rai, dove i dem hanno fatto il bello e il cattivo tempo negli ultimi cinque anni e dove invece, come riporta Il Fatto Quotidiano , non avranno nemmeno ...

Courteney Cox sposa Johnny MCdAid nel weekend : 54 anni proprio oggi, Courtney Cox, storica diva di Friends, ha deciso di regalarsi un matrimonio. L'ex moglie di David Arquette sposerà domani Johnny McDaid, 41enne cantante degli Snow Patrol. Jennifer Aniston, sua collega di set nell'indimenticata sit-com, le farà da damigella d'onore. Tre anni fa, come dimenticarlo, fu la Cox a fare altrettanto, quando Jennifer sposò Justin Theroux. La speranza, ovviamente, è che le nozze non ...

Juventus - Giulia Bongiorno si dimette dal CdA/ Agnelli : “Auguri per il nuovo incarico di ministro” : Juventus, Giulia Bongiorno si dimette dal cda. Il presidente Agnelli la saluta: “Auguri per il nuovo incarico di ministro”. Ultime notizie sulla neo ministra per la Pubblica Amministrazione(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 17:05:00 GMT)

Rai : la carica degli aspiranti consiglieri - 236 candidature per 4 posti nel CdA : La legge di riforma introduce la figura dell'amministratore delegato che è nominato dal CdA dell'azienda su proposta dell'assemblea dei soci , il ministero dell'Economia, , e rimane in carica tre ...