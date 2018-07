Ultimo ok alla fusione a quattro Cinque nomi per il neo Comune

Temptation Island 2018 - rinviato l'Ultimo appuntamento per scappare dalla fiction Rai : Cambia la programmazione dell'ultima puntata di Temptation Island 2018, il fortunato reality show delle tentazioni che sta regalando grandissime soddisfazioni in termini di ascolti ai dirigenti Mediaset in questa calda estate. Il programma sta registrando risultati ben al di sopra delle aspettative medie con uno share pari al 21% e picchi di quasi 4 milioni di fedelissimi. Tuttavia in vista dell'ultima puntata il programma scapperà dalla serata ...

Moto GP - Jorge Lorenzo dice arrivederci alla Ducati : 'Bello il mio primo WDW - magari non sarà l'Ultimo' : ... "È impressionante: la Ducati è il marchio che ha la tifoseria più appassionata, perché si sentono parte della famiglia e lo hanno dimostrato venendo qui in massa da tante parti del mondo. ...

Microsoft Store : nuova interfaccia e installazione remota con l’Ultimo aggiornamento : Microsoft continua il processo di miglioramento per la sua UWP del Microsoft Store sia dal punto di vista estetico che funzionale. Dopo aver stravolto completamente la sezione “La Mia Raccolta” suddividendola in più parti, il Colosso di Redmond rilascia un altro major update. Da alcune ore risulta essere disponibile al download per tutti gli utenti Windows 10 iscritti al ramo Release Preview del programma Insider un nuovo ...

Basket - Europei Under 20 maschili : Italia battuta dalla Croazia nei quarti di finale - fatale l’Ultimo quarto : L’Italia non correrà per il podio agli Europei Under 20 di Chemnitz (Germania). Gli azzurri, allenati da Eugenio Dalmasson, sono stati sconfitti nei quarti di finale per 68-79 dalla Croazia, che ha meglio interpretato l’ultimo quarto. Gli azzurri giocheranno ora per i posti dal 5° all’8°. Nel gruppo Italiano, i migliori della serata sono stati nuovamente Tommaso Oxilia con 14 punti e Davide Moretti con 13 punti. La Croazia ha ...

Avion Travel alla Casa del Jazz con l'Ultimo disco 'Privé' : Venerdì 20 luglio, alla Casa del Jazz di Roma, per i Concerti nel Parco, si esibiranno gli Avion Travel con l'unica data romana del loro Privé Tour. La celeberrima band, capitanata da Peppe Servillo, ...

Matteo Barbieri - 18enne scomparso in moto a Roma/ Ultime notizie : l'Ultimo sms alla fidanzata : "sto tornando" : Matteo Barbieri, un giovane di 18 anni dallo scorso mercoledì sera è scomparso misteriosamente insieme alla sua moto: l'ultimo sms inviato alla fidanzata e la disperazione della famiglia.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 13:35:00 GMT)

“Amore - sto tornando”. L’Ultimo sms alla ragazza. Poi - ecco cosa è successo a Matteo : Ha staccato da lavoro la notte fra mercoledì 11 e giovedì 12 luglio. Ha telefonato alla fidanzata come era solito fare e poi è sparito. Sono ore d’ansia per la famiglia e gli amici di Matteo Barbieri, ragazzo romano di 19 anni residente ad Anguillara Sabazia che nei giorni scorsi ha fatto perdere le proprie tracce. Con il telefono spento dalla mattina di giovedì, i familiari hanno sporto denuncia di scomparsa ai carabinieri. Ultimo ...

Gli invasori alla Lubjanka Ultimo augurio da Mosca : Il Mondiale è finito, sia gloria al Mondiale. Nell'ultima settimana abbiamo parlato più di Ronaldo andato alla Juventus perché Aurelio De Laurentiis ha detto no, pare sia vero, ma sarebbe più bella ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 luglio : Prosegue con altre risposte positive l’offensiva del governo italiano per superare il principio di Dublino - in base alla solidarietà “volontaria” approvata dall’Ultimo Consiglio Ue : Anche Germania, Spagna e Portogallo aiutano l’Italia ad accogliere i migranti Conte & C. rompono l’isolamento con l’appello ai partner Ue dopo i nuovi arrivi. Ora Dublino vacilla di Marco Franchi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il profeta/1. “Salvini dice che governerà per i prossimi 30 anni? Nulla impedisce di sperare, però bisogna vedere se gli elettori gli daranno i voti” (Piero Fassino, deputato Pd, 2.7). Allora mi sa ...

Mendes : «Ronaldo alla Juventus - scelta di vita : sarà il suo Ultimo club. Grazie Agnelli» : TORINO - Il colpo del secolo. Per la Juventus. Per i tifosi bianconeri. Per gli appassionati che non vedono l'ora di godersi il Pallone d'Oro in Italia. Anche per Jorge Mendes è un affare, ovvio. L'...

Selena Gomez : l’Ultimo video della cantante da piccola postato dalla mamma è il più tenero di sempre : <3 The post Selena Gomez: l’ultimo video della cantante da piccola postato dalla mamma è il più tenero di sempre appeared first on News Mtv Italia.

Migranti e donne in testa alla classifica dell’odio via Twitter : “Stranieri colpiti dal linguaggio politico dell’Ultimo anno” : Più di un italiano su tre twitta il suo odio contro Migranti, ebrei e musulmani. L’intolleranza verso la straniero aumenta di giorno in giorno. Ma non solo. Le donne restano la categoria più colpita dagli haters. E’ quanto emerge dal rapporto di “Vox”, pubblicato a fine giugno. Si tratta dell’osservatorio sui diritti nato grazie ad un gruppo di costituzionalisti, medici, avvocati, giornalisti, sociologi e antropologi che da tre anni ...

Carlo Vanzina - i funerali a Roma. Da Verdone alla coppia De Sica-Boldi fino a Berlusconi : l’Ultimo saluto di amici e fan : Decine di fan e una sfilata di amici e colleghi per l’ultimo saluto al regista Carlo Vanzina, morto l’8 luglio dopo una lunga malattia. alla Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma si sono presentati volti noti dello spettacolo, ma anche politici come Silvio Berlusconi e Francesco Rutelli. Ci sono naturalmente i compagni di lavoro con cui il produttore e regista ha condiviso la maggiora parte della sua vita: ...