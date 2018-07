UIL e UILM Modena in merito alle condizioni di Sergio Marchionne e la continuità del suo

Fincantieri : Apa (UILm) - su infrastrutture servono decisioni rapide istituzioni (2) : (AdnKronos) – “Mi chiedo: si rendono conto le istituzioni e l’Autorità Portuale che un siffatto atteggiamento poco responsabile mette in serio pericolo la continuità produttiva di Sestri Ponente? Fincantieri è un grande gruppo industriale, il contenitore ideale delle nostre migliori tradizioni manifatturiere che la Uilm intende difendere. Per questo siamo dell’avviso che si deve fare di tutto per rilanciare il cantiere di ...

Fincantieri : Apa (UILm) - su infrastrutture servono decisioni rapide istituzioni : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Basta alibi, servono decisioni rapide per la realizzazione di infrastrutture per la sopravvivenza dello stabilimento di Sestri Ponente di Fincantieri. E’ quanto chiede, in una nota, il segretario generale della Uilm di Genova, Antonio Apa. “Alla lunga – sottolinea – una strategia industriale perseguita dal dott. Bono ha portato a dei risultati straordinari, nella chiarezza di obiettivi ...

Ilva : Apa (UILm) - Di Maio chiede a Mittal miglioramenti su ambiente e lavoro : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – miglioramenti più stringenti sul piano ambientale anche con nuove tecnologie e miglioramenti sul piano occupazionale. E’ quanto chiede il ministro del lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a Mittal. A riferirlo è il segretario generale della Uilm di Genova, Antonio Apa, al termine dell’incontro al Mise sulla vertenza Ilva. “Nell’incontro odierno al Mise il Ministro Di Maio ha ...

Ilva : Apa (UILm) - Di Maio chiede a Mittal miglioramenti su ambiente e lavoro (2) : (AdnKronos) – “Sul piano industriale – dice Apa – non ci si può proporre una crescita dei volumi e minore occupazione, questi sono stati gli elementi fondamentali che non ci hanno consentito di fare l’intesa con Mittal. Per questo abbiamo sollecitato il Governo di accelerare le condizioni che lo stesso deve porre a Mittal in quanto le tempistiche non sono ininfluenti, noi ci auspichiamo che entro luglio ci sia la ...

Leonardo : Norman Bone alla guida di Ssi - per UILm decisione positiva : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – Sarà Norman Bone ad assumere ad interim la guida della divisione Sistemi per la Sicurezza e le Informazioni di Leonardo. A prevederlo è il nuovo ordine di servizio emesso ieri dal gruppo dell’aerospazio e difesa. Bone, manager di lungo corso di Leonardo, sostituirà Andrea Biraghi che si è dimesso nei giorni scorsi. Ad accogliere positivamente la nomina è la Uilm di Genova, che, sottolinea il ...

Fca : Re David - pronti a confronto con Fim e UILm - partire da condizioni lavoro(2) : (AdnKronos) – Soffermandosi sui risultati dell’inchiesta, Re David ha sottolineato la “risposta eccezionale” che ha registrato la ricerca il cui obiettivo era quello di “capire cosa è successo, qual è la percezione dopo 8 anni di Ccsl e anche in previsione del rinnovo del contratto che scade a fine 2018”. E quello che emerge dalla ricerca “è la fotografia di un peggioramento delle condizioni di lavoro ...

Fca : Re David - pronti a confronto con Fim e UILm - partire da condizioni lavoro(2) : (AdnKronos) – Soffermandosi sui risultati dell’inchiesta, Re David ha sottolineato la “risposta eccezionale” che ha registrato la ricerca il cui obiettivo era quello di “capire cosa è successo, qual è la percezione dopo 8 anni di Ccsl e anche in previsione del rinnovo del contratto che scade a fine 2018”. E quello che emerge dalla ricerca “è la fotografia di un peggioramento delle condizioni di lavoro ...

Ansaldo Energia - l'allarme della UILm : 'Preoccupa l'interessamento dei cinesi' : Genova - La Uilm lancia un allarme per il futuro di Ansaldo Energia . Secondo quanto riportato da alcuni media, spiega il sindacato in una nota, Siemens intenderebbe mettere in vendita la parte ...

Ansaldo Energia : Apa (UILm) - cinesi stanno per mettere mano su azienda (2) : (AdnKronos) – Per Apa, “i primi atti del Governo ancora una volta non hanno al centro lo sviluppo industriale di questo paese. Già nel famoso contratto di governo stipulato non si faceva alcuna menzione delle questioni industriali e l’approssimazione con cui Di Maio sta trattando la vicenda siderurgica dell’Ilva è la dimostrazione che l’industria non è il primo dei loro pensieri, altro che mettere al centro la ...

Ilva - Palombella (UILm) : “Il tempo è scaduto”. Di Maio : “Tutelare lavoratori e tarantini” : Prima che a salire sul palco del congresso della Uil in corso a Roma salisse il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio è Rocco Palombella, segretario generale Uilm a prendere la parola e il suo applaudito intervento è incentrato sull’Ilva: “Ministro siamo ormai in una situazione di tempo scaduto“. Di Maio: “Questa è una questione rinviata per sei anni e trascurata per venti. Io ce la metterò ...

Honeywell : Ficco (UILm) - istituzioni impotenti e contraddittorie : Roma, 28 mag. (AdnKronos) - "La vertenza Honeywell è tristemente esemplificativa della impotenza e della contraddittorietà delle istituzioni italiane, che prima non sono riuscite in nessun modo a scalfire la decisione della multinazionale di chiudere il sito abruzzese e ora stanno perfino negando la

Ilva : Fim Fiom e UILm - 8 ore sciopero in tutti siti gruppo tra oggi e domani (2) : (AdnKronos) - I sindacati evidenziano come continui "la lunga scia di incidenti e morti sui luoghi di lavoro. Ancora una volta nello stabilimento di Ilva Taranto ed ancora una volta un lavoratore di una ditta di subappalto è rimasto vittima di un grave incidente: Angelo Fuggiano. E’ chiaro che andra

Ilva : Fim Fiom e UILm - 8 ore sciopero in tutti siti gruppo tra oggi e domani : Roma, 17 mag. (AdnKronos) - In tutti gli stabilimenti del gruppo Ilva si stanno organizzando 8 ore di sciopero tra oggi e domani. Si proclamano, inoltre, almeno 2 ore di sciopero in tutte le aziende dell’intero settore siderurgico e si chiede di promuovere l’istituzione di una raccolta fondi a favor

Ilva : Fim Fiom e UILm - 8 ore sciopero in tutti siti gruppo tra oggi e domani : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – In tutti gli stabilimenti del gruppo Ilva si stanno organizzando 8 ore di sciopero tra oggi e domani. Si proclamano, inoltre, almeno 2 ore di sciopero in tutte le aziende dell’intero settore siderurgico e si chiede di promuovere l’istituzione di una raccolta fondi a favore delle vittime sul lavoro attraverso la donazione di un’ora di lavoro”. Ad annunciarlo in una nota congiunta sono Fim, ...