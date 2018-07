Udine | 34enne accoltellato in pieno centro dopo una banale lite al bar scatenatasi per

fanpage

: RT @TgrRaiFVG: Accoltellamento nella notte tra sabato e domenica nel centro di #Udine, in piazza San Giacomo. Grave, ma non in pericolo di… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Accoltellamento nella notte tra sabato e domenica nel centro di #Udine, in piazza San Giacomo. Grave, ma non in pericolo di… - TgrRaiFVG : Accoltellamento nella notte tra sabato e domenica nel centro di #Udine, in piazza San Giacomo. Grave, ma non in per… -

(Di domenica 22 luglio 2018) Violentacon accoltellamento nelle vie delcittà di. Undi origine tunisina sarebbe statoda ue persone in seguito a un violento diverbio scoppiato in un bar. Gli aggressori hanno cercato ile l'amico per le vie della città e una volta trovati avrebbero tirato nove coltellate al ragazzo. Ancora ignota la loro identità.