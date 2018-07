Ucraina convoca ambasciatore italiano per frasi Salvini

Salvini parla di “falsa rivoluzione” - Ucraina protesta e convoca l’ambasciatore italiano : In una intervista al Washington Post, il ministro degli Interni Matteo Salvini aveva parlato di una "falsa rivoluzione" in Ucraina e si era detto certo che dietro le proteste contro la Russia vi fossero i finanziamenti di potenze occidentali. Oggi la replica dell'Ucraina, che ha convocato l'ambasciatore italiano per chiedere chiarimenti.Continua a leggere