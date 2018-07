TV | RAI5 | “Italian Beauty” | tutto il bello del nostro Paese

meteoweb.eu

(Di domenica 22 luglio 2018) Un appuntamento quotidiano con arte, territorio e made in Italy per conoscere e approfondire i grandi capolavori artistici, le meraviglie paesaggistiche, i marchi di eccellenza che fanno dell’Italia una delle mete più desiderate del mondo. La serie, in onda da lunedì 23 luglio alle 20.25 su, è un viaggio tra panorami, cibi, oggetti, storia e architettura, per scoprire e riscoprire percorsi e sapori del. Al centro del primo episodio c’è la storia della Chiesa di Orsanmichele, anticamente sede delle Arti, che nasce nel XIV secolo a Firenze, sui terreni di un antico monastero adibiti un tempo a orti. Un edificio particolare, che fin dall’esterno incanta per le opere scultoree poste nelle sue nicchie. Per lo spazio dedicato al territorio, la protagonista è Putignano,pugliese che, durante il Carnevale, vede i suoi vicoli riempirsi di gente festante e ...