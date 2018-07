TV | RAI5 | “Brazil | A Natural History” | una foresta a rischio

meteoweb.eu

(Di domenica 22 luglio 2018) Quinto paese al mondo per estensione, è un paradiso di fauna selvatica, habitat estremi e paesaggi mozzafiato. Tra le sue montagne, mari, foreste pluviali, deserti e fiumi, si nascondono le ultime frontiere selvagge del nostro pianeta. La serie: A, che Rai Cultura propone da domenica 22 luglio alle 15.10 su, racconta uno dei luoghi più straordinari, il Brasile. La serie, in cinque episodi, svela il paradisoe di questo immenso paese: lapluviale più grande del mondo, con la sua biodiversità; le ampie paludi, i fiumi, le foreste tropicali e le sue vaste praterie. Protagonista del primo episodio è labrasiliana che un tempo si estendeva lungo la costa per migliaia di chilometri. Ora ne è rimasta solo il 7 per cento. Eppure è ancora la dimora di molti animali straordinari. Come le scimmie Muriqui o i Coati, bizzarre creature dai lunghi ...