ilfattoquotidiano

: Trattavia, le motivazioni della sentenza vanno lette ricordando stragi neofasciste, golpe e P2… - Cascavel47 : Trattavia, le motivazioni della sentenza vanno lette ricordando stragi neofasciste, golpe e P2… - italianaradio1 : Trattavia, le motivazioni della sentenza vanno lette ricordando stragi neofasciste, golpe e P2 - italianaradio1 : Durante il microfono aperto che Radio Popolare ha mandato in onda nella mattinata di giovedì 19 luglio, dedicato al… -

(Di domenica 22 luglio 2018) Durante il microfono aperto che Radio Popolare ha mandato in onda nella mattinata di giovedì 19 luglio, dedicato all’anniversariostrage di via D’Amelio, un ascoltatore ha chiamato esprimendo una sollecitazione a giornalisti e cittadini: non arroccarsi su singoli eventi o su singoli decenni, trattandoli come se fossero compartimenti stagni, ma ampliare l’ottica, dare una lettura organica al recente passato italiano. L’ascoltatore ha ragione e lea conclusione del processo di primo grado sulla trattativa Stato-mafiaproprio in questo senso: non limitarsi a un periodo, ma allargare la lettura, raccogliere elementi in apparenza frutto di disegni criminali differenti – come quelli scaturiti dalla criminalità politica – per cogliere elementi di raccordo realmente esistenti. In quest’ottica emerge un quadro che ...