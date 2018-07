Tour de France | Nielsen vince a Carcassone | Thomas resta in maglia gialla

Tour de France 2018 : le pagelle della quindicesima tappa. Cort Nielsen non sbaglia - Mollema reagisce - Movistar ancora a secco : Al Tour de France 2018 va in porto un’altra fuga. Sul traguardo di Carcassonne arriva la vittoria del danese Magnus Cort Nielsen che batte in uno sprint ristretto lo spagnolo Ion Izagirre e l’olandese Bauke Mollema. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della quindicesima tappa. pagelle quindicesima TAPPA Tour DE France Magnus Cort Nielsen 9: era tra i corridori più adatti a questo arrivo e non ha sbagliato. Ha ...

Tour de France – Disastro all’ultima curva : Howson abbatte tutti a pochi metri dal traguardo [VIDEO] : Finale Disastroso per Damien Howson: il ciclista della Mitchelton Scott abbatte diversi altri corridori all’ultima della 15ª tappa del Tour de France, a pochi metri dal traguardo di Carcassonne Nei momenti concitati del finale della 15ª tappa del Tour de France, quella da Millau a Carcassonne, Damien Howson ha combinato un vero e proprio Disastro. Nell’ultima curva della gara, a pochi metri dal traguardo, il ciclista della ...

CLASSIFICA Tour DE FRANCE 2018/ Geraint Thomas difende la maglia gialla : nessuna novità in vetta (15^ tappa) : CLASSIFICA TOUR de FRANCE 2018: al via della 15^ tappa Geraint Thomas conserva la maglia gialla su Chris Froome e Tom Dumoulin, scatti avanti di Alaphilippe e Sagan nelle altre graduatorie(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 18:12:00 GMT)

Tour de France 2018 : le altre classifiche. Peter Sagan aumenta ancora il margine : Andiamo a scoprire le altre classifiche del Tour de France 2018 dopo la quindicesima tappa. Maglia Verde 1 Peter Sagan 111 BORA – HANSGROHE 452 PTS – – 2 ALEXANDER KRISTOFF 95 UAE TEAM EMIRATES 170 PTS – – 3 ARNAUD DEMARE 151 GROUPAMA – FDJ 133 PTS – – 4 JOHN DEGENKOLB 194 TREK – SEGAFREDO 128 PTS – – 5 GREG VAN AVERMAET 87 BMC RACING TEAM 115 ...

Tour de France 2018 : ancora Astana in fuga! Trionfa Magnus Cort Nielsen. Resta in giallo Thomas : Altra frazione tranquilla in chiave classifica generale per quanto riguarda il Tour de France 2018. La quindicesima tappa, 181 km da Millau a Carcassonne, era incentrata sul Massiccio Centrale, ma con un’altimetria particolare che non concedeva grande spazio ad azioni importanti. La fuga ancora una volta è andata a giocarsi la vittoria, con i big che oggi si sono gestiti in vista dell’ultima durissima settimana di Grande Boucle sui ...

Classifica Tour de France 2018 : Geraint Thomas conserva la maglia gialla - Froome e Dumoulin lo inseguono : Tutto immutato dopo la quindicesima tappa del Tour de France 2018. Geraint Thomas (Team Sky) resta saldamente in maglia gialla alla vigilia del giorno di riposo che prederà i Pirenei. Il gallese è inseguito dal compagno di squadra Chris Froome e dall’olandese Tom Dumoulin (Team Sunweb). 4° il sorprendente sloveno Primoz Roglic, più staccati il Francese Romain Bardet ed il colombiano Nairo Quintana. Classifica GENERALE Tour DE France 2018 ...

Tour de France – Un tifoso rischia di abbattere Rafal Majka : follia fuori controllo sulle strade francesi [VIDEO] : Un tifoso rischia di far cadere Rafal Majka sul tracciato da Millau a Carcassone: il ragazzo finisce fuori dalla folla e quasi colpisce il ciclista Ancora i tifosi protagonisti al Tour de France, purtroppo nuovamente in negativo. Dopo le polemiche sulla sicurezza dei giorni scorsi, ennesimo brutto episodio accaduto nel corso della tappa di oggi da Millau a Carcassone. Un tifoso è finito fuori dalla folla (forse spinto), arrivando quasi ...

