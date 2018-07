Tour de France 2018 | le pagelle della quindicesima tappa Cort Nielsen non sbaglia

Tour de France - Nielsen vince a Carcassone : Thomas resta in maglia gialla : Al Tour de France ancora un trionfo per l'Astana. A vincere oggi nella quindicesima frazione, l'ultima di questa seconda settimana, è il danese Magnus Nielsen, che dopo una giornata in fuga, si è ...

Tour de France 2018 - Magnus Cort Nielsen : “Ho realizzato un sogno. Sapevo che questa tappa era adatta a me - è stato tutto perfetto” : Rispettare il pronostico in una gara come il Tour de France 2018 non è mai facile ed oggi Magnus Cort Nielsen ci è riuscito alla grande. Il 25enne danese era infatti tra i corridori più adatti per il finale di Carcassonne presenti nella fuga di giornata e non ha deluso le aspettative, entrando nell’azione giusta e poi battendo i rivali in voltata. L’Astana coglie così la seconda vittoria consecutiva e dopo quella di ieri di Omar Fraile, può ...

Tour de France - ancora una fuga : vince Cort Nielsen. Thomas e Froome controllano : Cenni di cronaca. Risparmiamo la lista dei 29 che vanno in fuga. Ci sono però due italiani, Pozzovivo e Bennati. Chiaro che il piccolo Ventoux, il soprannome lo deve soprattutto la vento fortissimo, ...

Tour de France 2018 - Cort Nielsen vince la tappa 15. L'ordine d'arrivo : Non tradisce le aspettative: Magnus Cort Nielsen, il più veloce sulla carta, s'impone nella tappa numero 15 del Tour de France 2018. Il danese dell'Astana ha vinto in volata a Carcassonne, superando ...

Tour de France - 15.a tappa : a Carcassonne festeggia Magnus Cort Nielsen : Il danese regola in una volata a tre Mollema e Izaguirre, gruppo a più di dieci minuti: Thomas sempre in giallo

Tour de France – Disastro all’ultima curva : Howson abbatte tutti a pochi metri dal traguardo [VIDEO] : Finale Disastroso per Damien Howson: il ciclista della Mitchelton Scott abbatte diversi altri corridori all’ultima della 15ª tappa del Tour de France, a pochi metri dal traguardo di Carcassonne Nei momenti concitati del finale della 15ª tappa del Tour de France, quella da Millau a Carcassonne, Damien Howson ha combinato un vero e proprio Disastro. Nell’ultima curva della gara, a pochi metri dal traguardo, il ciclista della ...

CLASSIFICA Tour DE FRANCE 2018/ Geraint Thomas difende la maglia gialla : nessuna novità in vetta (15^ tappa) : CLASSIFICA TOUR de FRANCE 2018: al via della 15^ tappa Geraint Thomas conserva la maglia gialla su Chris Froome e Tom Dumoulin, scatti avanti di Alaphilippe e Sagan nelle altre graduatorie(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 18:12:00 GMT)

Tour de France 2018 : le altre classifiche. Peter Sagan aumenta ancora il margine : Andiamo a scoprire le altre classifiche del Tour de France 2018 dopo la quindicesima tappa. Maglia Verde 1 Peter Sagan 111 BORA – HANSGROHE 452 PTS – – 2 ALEXANDER KRISTOFF 95 UAE TEAM EMIRATES 170 PTS – – 3 ARNAUD DEMARE 151 GROUPAMA – FDJ 133 PTS – – 4 JOHN DEGENKOLB 194 TREK – SEGAFREDO 128 PTS – – 5 GREG VAN AVERMAET 87 BMC RACING TEAM 115 ...

Tour de France 2018 : ancora Astana in fuga! Trionfa Magnus Cort Nielsen. Resta in giallo Thomas : Altra frazione tranquilla in chiave classifica generale per quanto riguarda il Tour de France 2018. La quindicesima tappa, 181 km da Millau a Carcassonne, era incentrata sul Massiccio Centrale, ma con un’altimetria particolare che non concedeva grande spazio ad azioni importanti. La fuga ancora una volta è andata a giocarsi la vittoria, con i big che oggi si sono gestiti in vista dell’ultima durissima settimana di Grande Boucle sui ...

Tour de France – Doppietta Astana in 48 ore : dopo Fraile - Carcassonne incorona Magnus Cort Nielsen : Doppietta per l’Astana nel giro di due giorni: dopo la vittoria di Fraile nella tappa di ieri, quest’oggi è Magnus Cort Nielsen a chiudere davanti a tutti sul traguardo di Carcassonne Nonostante l’incidente occorso a Nibali, il comportamento dei tifosi, sempre più protagonisti in negativo sulle strade Francesi e i continui dibattiti sulla sicurezza dei ciclisti, il Tour de France non può far altro che continuare. Nella ...

Classifica Tour de France 2018 : Geraint Thomas conserva la maglia gialla - Froome e Dumoulin lo inseguono : Tutto immutato dopo la quindicesima tappa del Tour de France 2018. Geraint Thomas (Team Sky) resta saldamente in maglia gialla alla vigilia del giorno di riposo che prederà i Pirenei. Il gallese è inseguito dal compagno di squadra Chris Froome e dall’olandese Tom Dumoulin (Team Sunweb). 4° il sorprendente sloveno Primoz Roglic, più staccati il Francese Romain Bardet ed il colombiano Nairo Quintana. Classifica GENERALE Tour DE France 2018 ...

Tour de France – Un tifoso rischia di abbattere Rafal Majka : follia fuori controllo sulle strade francesi [VIDEO] : Un tifoso rischia di far cadere Rafal Majka sul tracciato da Millau a Carcassone: il ragazzo finisce fuori dalla folla e quasi colpisce il ciclista Ancora i tifosi protagonisti al Tour de France, purtroppo nuovamente in negativo. Dopo le polemiche sulla sicurezza dei giorni scorsi, ennesimo brutto episodio accaduto nel corso della tappa di oggi da Millau a Carcassone. Un tifoso è finito fuori dalla folla (forse spinto), arrivando quasi ...

Tour de France – Due tifosi cercano di abbattere Rafal Majka : follia fuori controllo sulle strade francesi [VIDEO] : Due tifosi cercano di far cadere Rafal Majka sul tracciato da Millau a Carcassone: i due uomini si staccano dalla folla per lanciarsi sul ciclista, fortunatamente senza riuscire a colpirlo Ancora i tifosi protagonisti al Tour de France, purtroppo nuovamente in negativo. Dopo le polemiche sulla sicurezza dei giorni scorsi, ennesimo brutto episodio accaduto nel corso della tappa di oggi da Millau a Carcassone. Due uomini si sono staccati dal ...

DIRETTA/ Tour de France 2018 streaming video e tv : verso il gran finale! (15^ tappa) : DIRETTA Tour de France 2018: info streaming video e tv della 15^ tappa della grande Boucle, da Millau fino a Carcassone, dove la corsa domani riposerà.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 17:10:00 GMT)